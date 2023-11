Nie żyje Marek Frąckowiak, wybitny aktor teatralny i filmowy. Artysta zmarł w wieku 67 lat. Kilka lat temu gwiazdor poważnie zachorował - miał raka kręgosłupa. Lekarzom udało usunąć się guza, ale w 2014 roku nastąpił nawrót - niezbędna była chemioterapia. W maju tego roku znów trafił do szpitala, ale jego żona, Ewa Złotowska, zapewniła, że nie miało to nic wspólnego z rakiem:

To właśnie Ewa Złotowska wspierała swojego męża do końca. Spotkali się w trudnym momencie życia pana Marka:

Kiedy spotkał Złotowską, która również jest aktorką, od razu wiedział, że chce spędzić z nią resztę życia. Byli małżeństwem przez ponad 20 lat:

Spotkaliśmy się we właściwym momencie. Ewa to bardzo mądra osoba. Wtedy głośno powiedziałem: z tą panią chciałbym ułożyć sobie życie. Za co kocham Ewę? Za ogromną uczciwość, lojalność, mądrość... To chodząca kobiecość, ten błysk w oku i biust, jak Sophia Loren, tylko w mniejszych rozmiarach. Wspólne życie to suma kompromisów, które razem się podejmuje. To nie może być mecz: dzisiaj 1:0 dla mnie, jutro 2:0 dla ciebie.