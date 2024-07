1 z 9

Mija rok od momentu, gdy Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci Ani Przybylskiej. Gwiazda przegrała walkę z ciężką chorobą, choć nie poddawała się do końca - miała dla kogo żyć.

Aktorka osierociła trójkę dzieci - Oliwię, Szymona i Jana.

Menadżerka Przybylskiej załamana jej śmiercią: Kochała życie. Bardzo dzielnie walczyła

Ania była mamą idealną. Choć co jakiś czas dostawała role w wielkich produkcjach, zawsze to dzieci stanowiły dla niej priorytet. Gwiazda każdą wolną chwilę spędzała z trójką pociech. Dbała o to, żeby nie tęsknili długo, gdy jest na planie bądź służbowym wyjeździe.

Świetnie łączyła obowiązki mamy i aktorki. Głośno było np. o jej walce z paparazzi, którzy wyczekiwali przed szkołą, by zrobić zdjęcia jej dzieciom.

Aktorka dwa lata przed śmiercią zgodziła się na piękną sesję z dziećmi w Vivie! Gwiazda w rozmowie o rodzinie i związku przyznała:

Przy trójce dzieci i jedenastu latach razem taki związek wydaje mi się nierozerwalny. Tyle nas łączy. Ale czy w życiu jest coś pewnego? - pytała

Ciągle brakuje odpowiednich słów, by wyrazić żal...