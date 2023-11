Agnieszka i Piotr Woźniakowie-Starakowie wzięli ślub 27 sierpnia 2016 roku. Ceremonia odbyła się w romantycznej i malowniczej Wenecji. Bez wątpienia było to wydarzenie roku, poprzedzone głośnymi zaręczynami, które miały miejsce podczas balu TVN. Kilka miesięcy po ślubie Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła nam, że Wenecja nie była jej pomysłem, ale od razu się na to zgodziła.

Mam wrażenie, że wszystko o czym sobie zamarzysz, jest właśnie we Włoszech - powiedziała nam wtedy gwiazda.

W tym roku przypada trzecia rocznica ślubu Agnieszki i Piotra, a para już podjęła decyzję, jak chce ją spędzić.

Agnieszka i Piotr Woźniakowie-Starakowie zaplanowali rocznicę ślubu

Dla Agnieszki i Piotra Woźniaków-Staraków rocznica ślubu była wyjątkowym wydarzeniem. Po pierwszym roku małżeństwa Piotr zabrał Agnieszkę do Zakopanego, a w jednej z restauracji przygotował dla niej niespodziankę - wielki tort z napisem "Happy 1st anniversary", czyli szczęśliwej pierwszej rocznicy. Z kolei drugą rocznicę ślubu małżonkowie "świętowali" osobno, bo Agnieszka Woźniak-Starak była wtedy na obozie Anny Lewandowskiej. Właśnie dlatego para zdecydowała, że ta trzecia rocznica będzie wyjątkowa - jak udało się nam dowiedzieć, Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr zaplanowali... podróż do Włoch, gdzie wszystko się zaczęło.

Niestety, zamiast przygotowań do tego wyjątkowego dnia, Agnieszka przeżywa dramat związany z poszukiwaniem Piotra Woźniaka-Staraka, który miał wypadek w niedzielę nad ranem, 18 sierpnia, na jeziorze Kisajno. Producent filmowy płynął łodzią wraz z 27-letnią pasażerką, gdy nagle doszło do ostrego skrętu i oboje wypadli poza burtę. Kobiecie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, a Piotr Woźniak-Starak wciąż jest poszukiwany. Prokuratura Rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku:

W dniu 20 sierpnia 2019r. Prokurator Rejonowy w Giżycku na podstawie zebranego dotychczas materiału dowodowego wszczął śledztwo z art. 177§2kk – wypadku w ruchu wodnym, na skutek którego jedna osoba prawdopodobnie poniosła śmierć. Z uwagi na wczesną fazę postępowania przygotowawczego, dla dobra prowadzonego śledztwa, nie jest możliwe podanie innych szczegółów sprawy - informuje Krzysztof Stodolny, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Para pobrała się 27 sierpnia 2016 roku

Agnieszka i Piotr zaplanowali już trzecią rocznicę ślubu

