Reklama

Małżeństwo gwiazdora "M jak miłość" przechodzi poważny kryzys! Zaledwie trzy lata temu Robert Moskwa poślubił młodszą o 28 lat partnerkę. Na początku 2017 roku żona aktora urodziła ich pierwsze dziecko- córeczkę Nadię. Niestety, teraz okazuje się, że nad związkiem Roberta Moskwy i jego żony Patrycji pojawiły się czarne chmury. Jak informuje "Super Express" gwiazdor hitowego serialu TVP wyprowadził się z mieszkania swojej żony!

Robert Moskwa komentuje medialne informacje o rozstaniu

Według doniesień "Super Expressu" to Patrycja zażądała od Moskwy, żeby wyprowadził się z mieszkania. Żona aktora ma ponoć do niego żal o to, że nie pomaga jej w opiece nad ich córką.

Robert jest tym załamany, próbował ratować małżeństwo. Znowu zaczął dbać o siebie, ćwiczyć, zmienił stylizacje ubiorów...- zdradza informator dziennika.

Dziennikarze "SE" próbowali porozmawiać z Robertem Moskwą o plotkach dotyczących problemów w jego małżeństwie. Według relacji dziennika aktor nie potrafił ukryć smutku podczas rozmowy telefonicznej.

Proszę rozmawiać z Patrycją na ten temat - odpowiedział Robert Moskwa.

Trzymamy więc kciuki, żeby Robertowi Moskwie i jego żonie udało się pokonać chwilowe problemy!

Zobacz także: Związek ze starszym mężczyzną

Robert Moskwa wyprowadził się z domu.

ONS

Czy to koniec jego małżeństwa?

ONS