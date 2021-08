Córki Ani i Roberta Lewandowskich dostały domek w prezencie! Bajeczny, imponujący i... drogi

Anna Lewandowska już na dobre wróciła do aktywności w mediach społecznościowych. Trenerka 6 maja po raz drugi została mamą, a dumny tata jako pierwszy opublikował zdjęcie drugiej córeczki i zdradził, że wybrali dla dziewczynki imię Laura. Teraz Anna Lewandowska opublikowała nowe zdjęcie, na którym wygląda doskonale. Promienna i wypoczęta. Zobaczcie sami! Anna Lewandowska znów zachwyca wyglądem! Trenerka opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcie w wygodnej bordowej bluzie, ale tym razem to nie stylizacja zasługuje na największą uwagę, ale doskonały wygląd Anny Lewandowskiej. Gwiazda zaledwie tydzień temu została mamą i zupełnie nie widać, jakby miała za sobą nieprzespane noce. Widocznie Laura i Klara są naprawdę grzecznymi dziećmi! Fanki są zachwycone wyglądem Anny Lewandowskiej i komplementują trenerkę: Boshe.... jakie piękne oczy 😍 Wow ,uwielbiam Twoje oczy Anna❤️ To prawda wzrok Anny Lewandowskiej jest elektryzujący! Sami spójrzcie! Zobacz także : Na nowym zdjęciu Anna Lewandowska zachwyca swoją figurą. Spójrzcie również na fotelik małej Laury! Wyświetl ten post na Instagramie. Probiotics for Irritable Intestines – are there any? ➡️ new recipe www.healthyplanbyann.com ____________________________ Probiotyki dla nadwrażliwych jelit – czy takie istnieją? Bóle brzucha, biegunki, zaparcia, wzdęcia, refluks zwany popularnie zgagą, mdłości po posiłku. To właśnie Objawy złego funkcjonowania jelit!!! ➡️Jak powinna wyglądać dieta? ➡️Jak powinna wyglądać probitykoterapia? Zapraszam wraz z dr @patrycjaszachta na...