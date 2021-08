Ogromne zmiany w życiu Anny Lewandowskiej: "Wskakuję na głęboką wodę"

Dla Anny Lewandowskiej ostatnie miesiące były bardzo pracowite. Chociaż gwiazda jest już w zaawansowanej ciąży, to do tej pory była aktywna zawodowo i zrealizowała mnóstwo projektów. Ostatnio jednak poinformowała swoich fanów, że teraz nadszedł czas na odpoczynek! Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła zwolnić tempo, bo już za dwa miesiące na świat przyjdzie jej drugie dziecko. Trenerka wypoczywa w bajecznym miejscu, a jej nowe zdjęcie na Instagramie zachwyciło jej fanów. Brzuszek gwiazdy jest już naprawdę duży! Zobacz także: Klara Lewandowska to cała mama! W sieci pojawiło się piękne nagranie z córką trenerki Anna Lewandowska w końcu odpoczywa Anna i Robert Lewandowscy już niedługo ponownie zostaną rodzicami! Do tej pory trenerka nie zwalniała tempa i była bardzo aktywna zawodowo. W drugiej ciąży udało jej się poprowadzić dwa obozy, jak również nagrać treningi dla kobiet w ciąży do swojej aplikacji. Ostatnio gwiazda poinformowała swoich fanów, że nadszedł jednak już czas na odpoczynek. Pytacie w komentarzach, kiedy Lewa ODPOCZYWA... No wiec to jest ten czas 🤫 teraz w planach mam odpoczynek i wyciszenie❤😉, co nie znaczy, że wyłączam Instagram i kontakt z Wami. Dla Was zawsze znajdę czas❤ WASZA ANN - napisała Anna Lewandowska. Jak się okazało, Anna Lewandowska postanowiła nabierać sił przed porodem w słonecznym Omanie. Gwiazda opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w bikini i eksponuje swój już pokaźny brzuszek! Żona Roberta Lewandowskiego z uśmiechem na twarzy pozuje do zdjęcia, które zachwyciło jej fanów! W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla przyszłej mamy. - Ale pięknie i ten klimat, bije ciepełkiem 😍😍 - ahhhhh pięknie Odpoczywaj, ładuj baterie 😘bo za chwile już tak...