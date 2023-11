Czy Klara Lewandowska swoje pierwsze kroki postawi na hiszpańskiej ziemi? Robert Lewandowski nakazał ponoć swoim agentom zrobić wszystko, by w przyszłym roku trafił do Realu Madryt - tak przynajmniej twierdzi specjalizujący się w footballu hiszpański dziennik sportowy AS.

Zdaniem gazety, Robert jest zdeterminowany, by stać się zawodnikiem drużyny "Królewskich". Ostatnio nie ukrywał swoich krytycznych opinii o obecnej drużynie - Bayernie Monachium. Tydzień temu w niemieckim "Spieglu" kapitan reprezentacji Polski skrytykował władze Bayernu, że nie kupują do zespołu prawdziwych gwiazd.

Teraz czuje, że to optymalny moment w jego karierze i chce w końcu grać na Bernabéu (stadion Realu) - pisze gazeta.

Szczególnie, że to drużyna, która święci niesamowite sukcesy - w ostatnich czterech latach trzy razy wygrała Ligę Mistrzów. A zwycięstwo w takim finale to chyba marzenie każdego wielkiego piłkarza - dla Roberta transfer do "Królewskich" może być ostatnią szansą na jego spełnienie.

Czy przeprowadzka do stolicy Hiszpanii jest też marzeniem jego żony Ani? Łagodny hiszpański klimat i piękne słońce niemal cały rok z pewnością spodobały by się małej Klarze ;) Myślicie, że naprawdę się przeprowadzą? Jak zauważa portal sport.pl. nie jest pewne, że mistrzowie Hiszpanii będą chcieli pozyskać naszego zawodnika. Rzadko bowiem sięgają po zawodników powyżej 30. roku życia, a Robert kończy 30 lat w 2018 r.

Robert jest jedną z głównych gwiazd Bayernu Monachium:

Czy niedługo zamieszka wraz z rodziną w Hiszpanii?

Jego nowym kolegą z drużyny może być wielki Cristiano Ronaldo: