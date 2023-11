2 z 6

Polak zarzucił klubowi skąpstwo, przez które Bayern Monachium nie wygra w przyszłym roku Ligi Mistrzów. Do tego wypowiedział się krytycznie na temat przygotowań do nowego sezonu, prawie miesięcznego wyjazdu zespołu do Chin oraz pomysł 25-milionowej pensji dla Alexisa Sancheza. Co na to władze klubu? Jak oceniły słowa "Lewego"? Czy dostanie na nie karę? Zobacz kolejny slajd!