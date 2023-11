1 z 5

Robert Lewandowski świętował zwycięski mecz

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny udany mecz! Bayern Monachium wygrał we wtorek z Anderlechtem z wynikiem 3:0. Polski piłkarz strzelił pierwszego gola i to już w 12. minucie spotkania, tym samym udowadniając, że ciągle jest w świetnej formie - co potwierdzają też pomeczowe recenzje zawodnika. Na trybunach w Monachium nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej, która wiernie kibicowała swojemu mężowi.

Zobacz też: Ania Lewandowska założyła za małe spodnie? Jej stylizacja na meczu z Kazachstanem była niemal idealna... ZDJĘCIA

A jak Robert Lewandowski świętował zwycięski mecz? Będziecie zaskoczeni! To zdjęcie sprawi, że się rozpłyniecie!

Polecamy: Są tak samo popularne jak ich mężczyźni. Które WAGs mają najwięcej fanów na Instagramie?