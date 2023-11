3 z 6

Największe kontrowersje w reklamie z Robertem Lewandowskim budzi fakt, że sportowiec promuje napój, który jest szkodliwy dla zdrowia i przyczynia się do wielu chorób, podczas gdy sam piłkarz i jego żona na co dzień zachęcają do zdrowego stylu życia.

- Tu marketingowo powstaje rysa, gdyż pojawia się brak spójności, mimo że jest to produkt bez cukru, to jednak zawiera nawet więcej substancji szkodliwych niż standardowa Cola. Jest w niej i cyklaminian sodu i aspartam. Zatem złamana jest podstawowa zasada “Integrity” - między tym, co mówię, co czuję, co myślę i co robię - powiedziała Aurelia Szokal-Egierd z agencji Brand Support w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl.

