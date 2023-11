Ostatnio Robert Lewandowski wywołał prawdziwą burzę, biorąc udział w reklamie popularnego, aczkolwiek szkodliwego dla zdrowia napoju gazowanego. Sportowcowi zarzucono już, że promuje produkt, który jest przyczyną otyłości i wielu chorób, choć sam wraz z żoną zachęca do zdrowego stylu życia. Sprawę skomentowała już Katarzyna Bosacka, w ostrych słowach podkreślając, że "kasa jest dla Roberta najważniejsza" (przeczytaj więcej: Katarzyna Bosacka uderza w Lewandowskiego: "Powinien się zastanowić". O co chodzi?). Teraz udział Roberta Lewandowskiego w reklamie komentuje Jerzy Mielewski, dziennikarz sportowy oraz prowadzący program "The Brain. Genialny umysł". Zobacz nasz materiał wideo i sprawdź, co nam powiedział o nowej reklamie sportowca!

Robert Lewandowski wywołał burzę, reklamując szkodliwy dla zdrowia napój gazowany

East News