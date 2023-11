Robert Lewandowski o konflikcie z Kamilem Glikiem

Po Mundialu wszyscy zastanawiali się, dlaczego Polska odniosła tak wielką porażkę. Powodów doszukiwano się m.in. w konfliktach w polskiej kadrze. Mówiono, że piłkarze nie przepadają za sobą, są skłóceni, często dochodzi do awantur i nieporozumień, które rzutują na ich grę. Sugerowano, że największy problem jest z Robertem Lewandowskim, który nie dogadywał się m.in. z Kamilem Glikiem. Czy rzeczywiście panowie się nie lubią? Piłkarz zabrał głos w tej sprawie w wywiadzie udzielonym dla "Przeglądu Sportowego".

Tuż po Mundialu jeden z dziennikarzy sportowych napisał, że nie jest tajemnicą, że Lewandowski nie przepada za Glikiem:

Co na to Robert Lewandowski? Sportowiec tłumaczy, że nie ma żadnego konfliktu z Kamilem Glikiem. Przyznaje jednak, że były między nimi spięcia, ale po rozmowach, wszystko sobie wyjaśnili:

Są dobre. Normalnie rozmawiamy. Nawet po mundialu dyskutowaliśmy o naszej sytuacji. Nie mam z Kamilem żadnego problemu. W pewnym momencie faktycznie widziałem, że może on ma do mnie jakieś pretensje, ale pogadaliśmy i wyjaśniliśmy wszystkie sprawy. Obu nam zależy, żeby naprawić kadrę i nie wpaść na dłużej w klimat klęski. Tak samo, jak po meczu z Danią w Kopenhadze, tak i w trakcie mundialu rozmawialiśmy o tym, co się stało i co trzeba zrobić, żeby naprawić błędy. Koniecznie chcieliśmy wygrać mecz z Japonią i chociaż to się udało.