Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, 10 listopada uczestniczył w wyjątkowej uroczystości w Nowym Jorku. Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, jeden z najsłynniejszych budynków świata Empire State Building został rozświetlony na biało-czerwono.

Robert Lewandowski został tam zaproszony jako gość honorowy i towarzyszyła mu żona Anna Lewandowska, która udokumentowała ten moment w mediach społecznościowych. Okazuje się, że przez udział w tym wydarzeniu piłkarz z opóźnieniem pojawił się na zgrupowaniu kadry przed meczem 14 listopada.

Opóźniony przylot Lewandowskiego do Warszawy na zgrupowanie reprezentacji Polski

Robert Lewandowski nie stawił się na rozpoczęcie zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie z uwagi na obowiązki związane z obecnością na wydarzeniu w Nowym Jorku. Piłkarz w Polsce pojawił się dopiero 11 listopada, a po powrocie udał się prosto do hotelu DoubleTree by Hilton Warsaw, gdzie zakwaterowana była reprezentacja.

Pomimo zmęczenia podróżą, Lewandowski nie unikał fanów i rozmawiał z kibicami, rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Jego pojawienie się natychmiast wywołało duże zainteresowanie, a uwagę zwrócił nie tylko jego dobry nastrój, ale również elegancki wygląd sportowca. Robert Lewandowski od lat uchodzi za jednego z najlepiej ubranych mężczyzn.

Ten jeden szczegół zwrócił całą uwagę. Chodzi o dłoń Lewandowskiego

Jednym z najbardziej komentowanych elementów stylizacji Roberta Lewandowskiego podczas przyjazdu na zgrupowanie był jego zegarek. Kapitan reprezentacji Polski miał na ręce model Patek Philippe Aquanaut Date, którego wartość to około 300 tysięcy złotych.

Ten luksusowy zegarek momentalnie uwagę fotoreporterów. To cena za luksusowe auto czy kawalerkę w Warszawie. Wygląda na to, że piłkarz pokochał luksusowe dodatki i od czasu do czasu pozwala sobie na prawdziwe zakupowe szaleństwo. Do tego jasny golf, beżowa marynarka i czarne obszerne spodnie razem stworzyły perfekcyjną całość.

Jak Wam się podoba stylizacja Roberta Lewandowskiego?

