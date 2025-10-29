Anna Lewandowska podzieliła się na Instagramie prywatnymi zdjęciami, pokazującymi chwile spędzone w gronie najbliższych. Wśród publikacji znalazły się ujęcia z mężem Robertem oraz córkami - Klarą i Laurą. Sekcję komentarzy zalała fala serdecznych wpisów od jej fanów.

Anna i Robert Lewandowscy tworzą szczęśliwą rodzinę

Anna Lewandowska to popularna polska celebrytka, od dawna aktywnie działająca w wielu dziedzinach życia. Przez lata wypracowała sobie uznanie fanów, stanowiąc dla nich ogromną inspirację. Największą rozpoznawalność przyniósł jej jednak związek z Robertem Lewandowskim, który jest niekwestionowaną gwiazdą światowego futbolu.

Anna i Robert wiodą spokojne i szczęśliwe życie, wychowując wspólnie dwie córeczki - ośmioletnią Klarę i pięcioletnią Laurę. Mimo natłoku obowiązków zawodowych, znani rodzice starają się poświęcić swoim pociechom każdą wolną chwilę. Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiła się ostatnio seria rozczulających kadrów, przedstawiających rodzinną sielankę. Tak Lewandowscy spędzają wspólnie czas.

Anna Lewandowska pokazała córki

Anna Lewandowska aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad ponad pięć milionów osób. Za pośrednictwem platformy chętnie pokazuje internautom między innymi kadry ze wspólnie spędzonych, rodzinnych chwil. Ostatnio podzieliła się serią zdjęć z mężem i dziećmi, które zachwyciły jej fanów. Błyskawicznie zasypali ją lawiną komentarzy.

Piękni jesteście

Najpiękniejsze co mamy to nasza rodzina. Cudowna energia od Was bije

Jaki uroczy wysyp zdjęć

Wspaniale sie na Was patrzy, tacy normalni, a dziewczynki niesamowite pisali internauci.

