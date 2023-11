Robert Lewandowski był z rodziną na długim urlopie. Gwiazdorska para chętnie chwaliła się relacjami z podróży w mediach społecznościowych. Ostatnio piłkarz znany z klasycznych stylizacji, zaskoczył i pozwolił sobie na odrobinę luzu. Internauci zwrócili uwagę na modne dodatki, które wybrał. Sami zobaczcie!

Robert Lewandowski na wakacjach

Ostatni sezon zakończył się dla Roberta Lewandowskiego doskonale! Bayern Monachium po raz kolejny zdobył tytuł mistrza Niemiec, a po gorącym okresie napastnik wybrał się na zasłużony urlop. Najpierw Anna i Robert Lewandowscy wyjechali razem z Mariną i Wojtkiem Szczęsnymi do Grecji. Potem już tylko z rodziną sportowiec wyjechał do Hiszpanii. Niebawem długie wakacje dobiegną końca, ale zanim się to stanie, piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie, chcąc pokazać piękne widoki:

Piękny widok, prawda? - zapytał Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zaskakuje nową stylizacją!

Jednak Internauci zwrócili uwagę na coś innego! Dotychczas piłkarz prezentował klasyczny styl, co prawda czasem zaskoczył oryginalną kurtką czy butami, ale zazwyczaj jego zestawy były bardzo stonowane. Tym razem tradycyjnie wybrał białą, lnianą koszulę, jednak to nie ona zwróciła uwagę, ale dodatki. Jasny kapelusz i lustrzane okulary – to modne dodatki, których sportowiec do tej pory unikał. Fani są zachwyceni nową stylizacją Roberta Lewandowskiego:

Wow♥️ Piękne okulary Inspired by @grzegorz.krychowiak ? ☺ Świetny kapelusz ????????

Wam też się podoba?

Robert Lewandowski