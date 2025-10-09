Sportowcy już od jakiegoś czasu decydują się na to, aby po meczach oddać fanom swoje koszulki czy czapki. Jak wiadomo, czasem wywołuje to ogromne emocje, jak w przypadku Polaka, który zabrał dziecku czapkę wręczoną przez tenisistę. Tym razem to Robert Lewandowski zdecydował się na wyjątkowy gest i poruszył nie tylko tego mężczyznę, który nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, ale wszystkich zebranych. Mężczyzna ze wzruszeniem powiedział tylko: "Zaraz się popłaczę" i nie dowierzał, że to się wydarzyło!

Wyjątkowy gest Roberta Lewandowskiego na spotkaniu z fanami

Polska i Nowa Zelandia zmierzą się w meczu towarzyskim 9 października 2025 na Stadionie Śląskim w Chorzowie o godz. 20:45. To spotkanie odbędzie się jako sparing, ponieważ 12 października 2025 polska reprezentacja ma wyjazdowy mecz eliminacyjny z Litwą w Kownie. Mecz z Nową Zelandią ma być elementem przygotowań taktycznych kadry pod przewodnictwem Jana Urbana przed ważnym starciem eliminacyjnym. Fani śledzą każdy krok piłkarzy i powitali również Roberta Lewandowskiego przed wejściem do hotelu.

Co więcej, okazuje się, że jeden z fanów przygotował wyjątkowy prezent dla piłkarza, którym jest karykatura. Ta niespodzianka najwyraźniej mocno ucieszyła Roberta Lewandowskiego, który nie tylko podziękował, ale też zaczął rozmowę z fanem i zapytał go, czy będzie na meczu. Po tym, jak usłyszał, że niestety nie, bo mężczyzna nie ma biletu powiedział wprost:

To ja bilet Ci załatwię. Dobra? To tak zrobimy - powiedział w końcu Robert Lewandowski

Tak? zapytał z niedowierzeniem mężczyzna

To bilet Ci załatwię, a z koszulką nie obiecuje, ale postaram się. dodał piłkarz

Naprawdę? dopytywał autor karykatury

Ogarniemy. Ja to załatwię bez problemu. (...) Dobra koszulkę też ogarniemy!

Reakcja fana na gest Lewandowskiego

Kibic reprezentacji Polski, który przygotował dla Roberta Lewandowskiego wyjątkową karykaturę, na koniec rozmowy z piłkarzem nie krył wzruszenia, a nawet przyznał, że był bliski łez.

Bardzo Panu dziękuję! Normalnie się rozpłaczę zaraz - powiedział na koniec mężczyzna.

Spodziewaliście się takiego gestu ze strony Roberta Lewandowskiego?

