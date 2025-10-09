Wyjątkowy gest Roberta Lewandowskiego na spotkaniu z fanami. Wszystko zostało nagrane: "Zaraz się rozpłaczę"
Robert Lewandowski spotkał się z fanami przed meczem Polska - Nowa Zelandia. To właśnie wtedy otrzymał wyjątkowy prezent od fana, ale nie uwierzycie, co zrobił, kiedy dowiedział się, że nie ma on biletu na mecz. Poruszający gest niemal doprowadził mężczyznę do łez!
Sportowcy już od jakiegoś czasu decydują się na to, aby po meczach oddać fanom swoje koszulki czy czapki. Jak wiadomo, czasem wywołuje to ogromne emocje, jak w przypadku Polaka, który zabrał dziecku czapkę wręczoną przez tenisistę. Tym razem to Robert Lewandowski zdecydował się na wyjątkowy gest i poruszył nie tylko tego mężczyznę, który nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, ale wszystkich zebranych. Mężczyzna ze wzruszeniem powiedział tylko: "Zaraz się popłaczę" i nie dowierzał, że to się wydarzyło!
Wyjątkowy gest Roberta Lewandowskiego na spotkaniu z fanami
Polska i Nowa Zelandia zmierzą się w meczu towarzyskim 9 października 2025 na Stadionie Śląskim w Chorzowie o godz. 20:45. To spotkanie odbędzie się jako sparing, ponieważ 12 października 2025 polska reprezentacja ma wyjazdowy mecz eliminacyjny z Litwą w Kownie. Mecz z Nową Zelandią ma być elementem przygotowań taktycznych kadry pod przewodnictwem Jana Urbana przed ważnym starciem eliminacyjnym. Fani śledzą każdy krok piłkarzy i powitali również Roberta Lewandowskiego przed wejściem do hotelu.
Co więcej, okazuje się, że jeden z fanów przygotował wyjątkowy prezent dla piłkarza, którym jest karykatura. Ta niespodzianka najwyraźniej mocno ucieszyła Roberta Lewandowskiego, który nie tylko podziękował, ale też zaczął rozmowę z fanem i zapytał go, czy będzie na meczu. Po tym, jak usłyszał, że niestety nie, bo mężczyzna nie ma biletu powiedział wprost:
To ja bilet Ci załatwię. Dobra? To tak zrobimy
Tak?
To bilet Ci załatwię, a z koszulką nie obiecuje, ale postaram się.
Naprawdę?
Ogarniemy. Ja to załatwię bez problemu. (...) Dobra koszulkę też ogarniemy!
Reakcja fana na gest Lewandowskiego
Kibic reprezentacji Polski, który przygotował dla Roberta Lewandowskiego wyjątkową karykaturę, na koniec rozmowy z piłkarzem nie krył wzruszenia, a nawet przyznał, że był bliski łez.
Bardzo Panu dziękuję! Normalnie się rozpłaczę zaraz
Spodziewaliście się takiego gestu ze strony Roberta Lewandowskiego?
