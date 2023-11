Anna i Robert Lewandowscy pokazali twarz swojej córki! Do tej pory unikali pokazywania buzi Klary, coś się jednak zmieniło! Piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie z dziewczynką, na którym w końcu widać twarz dziecka z profilu. Do kogo jest podobna Klara?

Robert Lewandowski w końcu pokazał twarz córki!

Para jest na kolejnych już wakacjach i oprócz odpoczynku stara się aktywnie spędzać czas z córką. Ostatnio Anna Lewandowska pochwaliła się pływackimi umiejętnościami Klary, które dziewczynka zdobyła dzięki swojemu tacie, a teraz Robert Lewandowski opublikował urocze zdjęcie córki z sarenką w jednym z parków narodowych. Jednak największą uwagę przyciąga buzia dziecka, która po raz pierwszy jest tak bardzo widoczna!

Klara Lewandowska podobna do mamy

Internauci są zachwyceni zdjęciem Klary Lewandowskiej i niemal jednogłośnie stwierdzili, że dziewczynka jest bardzo podobna do swojej mamy:

Klara jest podobna od mamy ❤❤❤❤ Z profilu to cała mamusia ???? O ja! Widać twarz!????

Zdjęcia córki Lewandowskich

To pierwsze zdjęcie opublikowane przez parę, na którym tak wyraźnie widać twarz Klary Lewandowskiej. Do tej pory Lewandowscy bardzo konsekwentnie pokazywali zdjęcia córki zrobione bokiem lub tyłem. Fani wielokrotnie pytali czemu nie pokazują twarzy Klary, ale oboje nie odpowiadali na to pytanie. Nawet na zdjęciach z 2. urodzin córki jej buzia była niewidoczna. Widocznie para powoli odchodzi o tej reguły i być może już niedługo zobaczymy całą postać Klary Lewandowskiej?

