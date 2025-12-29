Choć do niedawna Anna i Robert Lewandowscy skrycie chronili wizerunek swoich córek, od dłuższego czasu małe Klara i Laura coraz częściej pojawiają się w mediach społecznościowych swoich sławnych rodziców. Teraz sportowiec zaskoczył wyznaniem na temat swoich dzieci. To pierwszy raz, gdy ujawnił o nich aż tyle.

Robert Lewandowski szczerze o wychowaniu swoich córek

W niedawnym wywiadzie udzielonym w programie „Rymanowski Live” Robert Lewandowski otwarcie opowiedział o kulisach życia rodzinnego i roli ojca. Piłkarz zaznaczył, że choć nie uważa się za surowego, to jednak stawia swoim córkom wyraźne granice.

Nie nazwałbym siebie surowym. Nazwałbym siebie starającym przekazać swoim dzieciom nie tylko wartości albo to, co w życiu jest ważne, ale żeby pamiętały, że też są odpowiedzialne za to, co się dzieje w domu. Za to, jak wygląda ich pokój, za to, co trzeba zrobić. Żeby przede wszystkim przygotować ich do życia, a nie wyręczać je wyjaśnił w rozmowie z redaktorem Rymanowskim.

Podkreślił również, że w jego małżeństwie to Anna Lewandowska odpowiada za większą empatię, podczas gdy on sam jest „bardziej wymagający” i nie rozczula się zbytnio nad córkami.

Robert Lewandowski dba, by córki nie korzystały ze smartfonów

Temat technologii i dostępu dzieci do urządzeń elektronicznych jest coraz częściej poruszany przez rodziców na całym świecie. Robert Lewandowski otwarcie przyznał, że w jego domu panują konkretne zasady dotyczące smartfonów i telewizji. Wspólna decyzja Roberta i Anny Lewandowskich o ograniczeniu korzystania z urządzeń cyfrowych przez ich dzieci jest częścią ich świadomego modelu wychowania.

Poza weekendem, w tygodniu - staramy się, żeby tego nie było. Żeby nie oglądały telewizji, żeby nie bawiły się smartfonami. Na razie nam to wychodzi, nie jest najgorzej. Wiadomo, że konsekwencji czasami nam też brakuje przyznał Lewy.

Warto przypomnieć, że w wywiadzie z Rymanowskim, który pojawił się w święta na YouTube, Robert Lewandowski po raz pierwszy szczerze opowiedział wychowywaniu się bez ojca.

Robert Lewandowski ujawnił, kogo przypominają jego córki

Robert Lewandowski opowiedział również o tym, jak różnią się charakterami jego córki: ośmioletnia Klara i pięcioletnia Laura. Podkreślił, że Klara ma bardziej emocjonalną osobowość i jest podobna do swojej mamy. Laura natomiast ma więcej luzu i przypomina ojca.

Młodsza ma większy luz, starsza jest bardziej emocjonalna. Wyglądem starsza jest podobna do mnie, ale emocjonalnie i z charakteru bardziej do Ani. Młodsza jest bardziej z charakteru podobna do mnie, ale z wyglądu zdecydowanie do Ani. Ale mam nadzieję, że obie będą podobne z wyglądu do Ani. Zarówno Klara, jak i Laura to są super dziewczynki. Widać jak one się rozwijają i to fantastyczne z roli rodzica opowiedział Lewy.

Od 2022 roku Robert Lewandowski mieszka wraz z rodziną w Hiszpanii. Przeprowadzka do Barcelony była efektem jego transferu do FC Barcelona za kwotę 45 milionów euro. Lewandowscy starają się prowadzić życie rodzinne z dala od medialnego zgiełku, choć pozostają jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Mimo ogromnej popularności, przez długi czas nie pokazywali twarzy swoich córek, chroniąc ich prywatność.

