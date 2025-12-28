Anna Lewandowska podzieliła się w mediach społecznościowych serią zdjęć z pobytu w Polsce, ukazując świąteczne chwile spędzone w rodzinnym gronie. Na fotografiach można zobaczyć nie tylko wspólne momenty z bliskimi, ale także prezenty, jakie trenerka otrzymała pod choinkę. Upominek, który podarowała jej mama zaskoczył fanów trenerki.

Anna i Robert Lewandowscy spędzili święta w Polsce

Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w ojczyźnie, by cieszyć się rodzinną atmosferą i pielęgnować polskie tradycje. W mediach społecznościowych trenerka podzieliła się zdjęciami z pobytu, na których widać wspólne chwile z dziećmi, świąteczne przygotowania oraz uroczystą Wigilię w gronie najbliższych.

Podczas pobytu w kraju Lewandowscy nie tylko celebrowali święta, ale także spędzali wartościowy czas jako rodzina. Odwiedzili między innymi warszawską restaurację Roberta i uwiecznili wyjątkowe momenty z córkami, co wywołało duże zainteresowanie i wzbudziło sympatię fanów w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska pokazała rodzinne kadry

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie serię zdjęć z ostatnich dni świątecznych w Polsce. Na kadrach można zobaczyć rodzinne chwile przy wigilijnym stole, odpakowywanie prezentów oraz przygotowane smakołyki i słodkości. Trenerka fitness uchwyciła też wyjątkowe podarunki od mamy, w tym koszulkę z zabawnym napisem.

Nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Jestem Ania, wiem, co robię brzmi napis na t-shircie.

Fani Anny i Roberta Lewandowskich natychmiast ruszyli z komentarzami. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, skierowanych w stronę polskiej "power couple".

Pięknie. Najpiękniejszy czas w roku

Piękne prezenty i wspomnienia

Super czas pisali internauci.

