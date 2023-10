2 z 5

Anna Lewandowska wybrała najmodniejsze botki na jesień 2021

Anna Lewandowska należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd, dlatego wybór tych fantastycznych botków w ogóle nas nie dziwi! Taki model powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety, która kocha modę. Piękną żonę Roberta Lewandowskiego widzieliśmy już nie raz w tych genialnych butach od Magdy Butrym. Botki jednak nie należą do najtańszych, bo aby mieć je w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem ok 3,5 tysiąca złotych! Na szczęście w popularnych sieciówkach z pewnością uda Wam się znaleźć podobne modele w stylu Anny Lewandowskiej, w dużo niższych cenach.