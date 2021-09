Robert Lewandowski z córkami na lotnisku. Polecieli do Niemiec bez Ani! Co się stało?

Kiedy Anna Lewandowska urodzi? Odpowiedzi na to pytanie niestety nie zna nikt. Wiadomo, że żona Roberta Lewandowskiego jest obecnie w 9. miesiącu ciąży, a pierwsze dziecko państwa Lewandowskich przyjdzie na świat lada dzień. Wszyscy zastanawiają się, w jaki sposób Ania i Robert przekażą światu informację o narodzinach ich pierwszego dziecka. Będzie post na Facebooku, specjalne oświadczenie dla mediów, a może... zrobi "kołyskę" w czasie meczu? :) Zobacz też: Anna Lewandowska ogłasza: "Zaczynam wielkie odliczanie"! I pisze, co chce podarować dziecku... Robert Lewandowski poinformuje o narodzinach dziecka podczas meczu? Robert Lewandowski poinformował o tym, że Anna Lewandowska jest w ciąży w czasie meczu, który miał miejsce 6 grudnia 2016 roku. Po strzeleniu bramki Atletico Madryt, Lewandowski włożył piłkę pod koszulkę oraz kciuk do ust, co miało być symbolem tego, że piłkarz i jego żona spodziewają się dziecka . Słynna już cieszynka Roberta Lewandowskiego obiegła cały świat. Ciąża Anny Lewandowskiej dobiega końca. Czy o narodzinach maleństwa (nie wiadomo, czy będzie to córka czy syn), Robert Lewandowski poinformuje w czasie meczu? Cieszynka Roberta Lewandowskiego Piłkarze często komunikują narodziny potomka właśnie w czasie meczów. Świeżo upieczony ojciec, który chce poinformować świat o powiększeniu rodziny, układa ręce w charakterystyczną kołyskę. Po raz pierwszy w ten sposób o narodzinach dziecka poinformował Bebeto w 1994 roku, od tej pory kołyska stała się kultowym gestem, który wykorzystywało wielu piłkarzy. Czy Robert Lewandowski również zrobi kołyskę w czasie meczu? To byłaby piękna klamra, zamykająca okres oczekiwania na maleństwo. Najbliższy mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego już w środę (26 kwietnia). W półfinale Pucharu Niemiec, Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Transmisja...