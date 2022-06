Robert Lewandowski przez wiele lat był zamknięty w sobie: "Ta lodowatość to była forma obrony"

Robert Lewandowski zdradził, czy narodziny dziecka wpłynęły na jego grę na boisku. Polska kadra od kilku dni przygotowuje się do meczu z Rumunią. Piłkarze przylecieli do stolicy, gdzie biorą udział w zgrupowaniu . Reprezentacja Polski już w najbliższą sobotę o godzinie 20:45 zagra mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś, kilka dni przed spotkaniem, odbyła się konferencja prasowa z udziałem kadry, na której nie zabrakło Roberta Lewandowskiego. Piłkarz nie uniknął pytań dotyczących jego córeczki Klary! Zobacz także: Do sieci wyciekło nowe nagranie z Robertem, Anią i Klarą! Zobaczcie WIDEO Robert Lewandowski nie wysypia się przez córkę? Podczas spotkania piłkarzy z mediami Robert Lewandowski przyznał, że narodziny dziecka dodały mu energii. Dziennikarze próbowali dowiedzieć się, czy ostatnie wydarzenia w jego życiu osobistym nie wpłynęły negatywnie na jego formę przed meczem. Jak odpowiedział na pytanie czy "jest wyspany i wypoczęty"? ;) Nie musiałem aż tak odpoczywać, nie mam problemów ze spaniem. To jest bardzo fajne uczucie, dodatkowa energia, no może po paru dniach zaczęło wszystko funkcjonować i człowiek też do wszystkiego się przyzwyczaja. Daje to motywacji i większej energii - zapewnił Robert Lewandowski. Zobacz: Czy Anna Lewandowska korzysta z cateringu dietetycznego? Wpadka żony Pascala Brodnickiego zaskoczyła fanów! Już nie możemy doczekać się meczu Polski z Rumunią! Kto wie, być może wśród kibiców zobaczymy Annę Lewandowską z córeczką Klarą? ;) Zobacz także: Czy Lewandowska ma nianię dla córki? Gdzie jest Klara, jak trenuje? Ania odpowiada! Robert Lewandowski pojawił się na konferencji prasowej kadry. Piłkarz przyznał, że narodziny córki dodały mu energii.