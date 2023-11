Robert Lewandowski o narodzinach Klary

1 z 6

Robert Lewandowski opowiedział o pierwszych tygodniach po narodzinach jego ukochanej córeczki. Okazuje się, że nie były one dla piłkarza łatwe. Choć przygotowywał się do ojcostwa, czytając m.in. różne podręczniki, rzeczywistość okazała się nieco inna do tej, przedstawianej w książkach. Z czym sobie nie radził? Kto pomógł mu najbardziej?

Zobaczcie, co zdradził sam Robert Lewandowski!

Zobacz także: Ania Lewandowska tym wpisem rozpętała plotki o... drugiej ciąży!