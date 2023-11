2 z 5

Anna Lewandowska wyznała, że miłość matki do dziecka to szczególny rodzaj uczucia, którego nie da się porównać z żadnym innym. Szczególnie poruszający dla przyszłej mamy jest chwila, w której dowiaduje się, że wkrótce zostanie mamą. Ania pięknie to opisała na swoim blogu.

- Zaczyna się nagle, gdy zobaczysz na teście dwie kreski i dociera do Ciebie, że jesteś w ciąży. Wybuchasz radością jeśli oczekiwałaś, wzruszasz się głęboko jeśli nie planowałaś i ruszasz z radosną nowiną do najbliższych. To jest pierwsza magia – tą miłością chcesz się dzielić z innymi - czytamy na hpba.pl.

Jednak to jeszcze nie wszystko. Później jest jeszcze bardziej wzruszająco!