4 maja 2017 roku Ani i Robert Lewandowscy zostali rodzicami córeczki Klary. Rodzice cieszą się swoim skarbem, ale fani słynnej pary zastanawiają się, kiedy zdecydują się na kolejne dziecko!

Podczas gali tygodnika "Piłka Nożna" mama Roberta została zapytana, kiedy znów zobaczymy jej syna z piłką pod koszulką - w ten sposób Lewandowski oznajmił całemu światu, że zostanie tatą podczas jednego z meczy. Okazuje się, że Iwona Lewandowska uważa, że niebem powinni postarać się o kolejne dziecko.

Jest ze mną Marysia Stachurska, mama Ani, i ona chyba najlepiej będzie wiedziała. W każdym razie Ania bardzo chce mieć (drugie dziecko – przyp. red.). Opowiem taką anegdotę, Klara jest bardzo podobna do Roberta i do mojego męża, więc rodzina Ani mówi: "Aniu, trzeba szybko drugiego potomka, żeby do nas był podobny". Wszystko przed nami – powiedziała uśmiechnięta Iwona Lewandowska podczas gali.