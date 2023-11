2 z 5

Robert Lewandowski je chleb

Robert Lewandowski, tuż po przylocie do Rosji, złamał swoją dietę! Do sieci trafił filmik, który rozbawił jego fanów do łez i stał się obiektem żartów. Widać na nim, jak "Lewy" ze smakiem zajada chleb. Fani zaczęli dopytywać, czy jest on może z glutenem i co na to powie Anna Lewandowska, która dba o jego dietę. Ciekawe, czy żona Roberta wie, że piłkarz pozwolił sobie na kolejny "wybryk" w postaci nowej fryzury :) Zobacz na następnym slajdzie, jak wygląda teraz Lewandowski!