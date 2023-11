Reklama

To już dziś mecz Polska - Senegal na Mundialu w Rosji. Jaki będzie wynik pierwszego meczu reprezentacji Polski? Wszyscy liczymy na zwycięstwo z Senegalem. A jaki wynik przewidują eksperci i specjaliści, jaki obstawiają bukmacherzy?

Większość specjalistów uważa, że to Polska powinna wygrać w tym pojedynku. I choć podkreślają świetną formę senegalskiego napastnika Liverpoolu Sadio Mane, to zauważają również, że Polska ma mocną drużynę, nastawioną na zwycięstwo.

Sadio Mane - to jego głównie powinni się obawiać polscy obrońcy. W ostatnim finale Ligi Mistrzów udowodnił, że jest piekielnie groźnym przeciwnikiem:

East News

Polska Senegal - jaki wynik?

Scott Morris z portalu 101greatgoals.com uważa, że Polska wyjdzie zwycięska z dzisiejszej konfrontacji. Jak podkreśla, nasza drużyna to nie tylko Robert Lewandowski, dlatego jego zdaniem wygramy 2:1.

Dokładnie takie samo zwycięstwo Polski typuje portal footballexpert.com. Specjaliści podkreślają dobrą formę strzelecką polskiej drużyny, która powinna przełamać obronę Senegalu.

Goal.com również uważa, że Polacy wywiozą z Moskwy 3 punkty za zwycięstwo.

Wśród przewidywanych wyników najczęściej pojawia się 2:1 bądź 1:0 dla Polski. Często typowany jest też remis - najczęściej chyba 2:2. Rzadziej pojawia się zwycięstwo Senegalu.

Rozchwytywany również w Rosji przez fanów Robert Lewandowski ma dziś szansę podwyższyć swój bilans bramkowy w reprezentacji. I życzą my tego wszyscy kibice:

East News

Bukmacherzy stawiają na Polaków

Według portalu oddschecker niemal dokładnie 2/3 obstawiających (66.67%) przewiduje zwycięstwo Polski.

Polscy bukmacherzy, co oczywiste, dają sporo większe szanse na zwycięstwo Polsce. Za każdą złotówkę postawioną na naszą drużynę dostaniemy 2 zł 40 gr. Jeśli stawiamy na Senegal kwota za zwycięstwo jest sporo większa - 3 zł 14 gr.

Typowanie wyników to nie jest prosta sprawa, o czym wie nawet znany jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski. Jak mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu", w pierwszej połowie jedna z drużyn będzie bardzo dominować. Ale ostatecznie wygramy jedną bramką.

Kto zagra z Senegalem?

Jaki będzie skład reprezentacji na mecz z Senegalem? Adam Nawałka ma trudne zadanie. Choć od pierwszego meczu Polaków nie zależy nasze być albo nie być na mundialu, zwycięstwo bardzo by się przydało. Kogo wystawi trener przeciwko Senegalczykom? Największy znak zapytania to występ Kamila Glika, który dochodzi do siebie po kontuzji na zgrupowaniu. Portal sport.pl typuje, że nasza drużyna zagra w następującym składzie:

Wojciech Szczęsny

Łukasz Piszczek, Thiago Cionek (Jan Bednarek), Michał Pazdan, Maciej Rybus

Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski (Arkadiusz Milik)

Jakub Błaszczykowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki

Robert Lewandowski

Czy tak będzie? Zobaczymy na boisku. Tak czy inaczej dziś wszyscy trzymamy kciuki za reprezentację Polski!