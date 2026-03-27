Robert Lewandowski nie ukrywał wzruszenia po meczu z Albanią. Polały się łzy
Poruszające sceny na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po meczu Polska-Albania kamery uwieczniły wzruszonego Roberta Lewandowskiego. U kapitana naszej kadry pojawiły się łzy. Po zejściu z boiska podzielił się przejmującym wyznaniem. Zobaczcie nagranie i sprawdźcie, co powiedział Lewandowski.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie w miniony czwartek odbył się mecz Polska-Albania. Reprezentacja Polski wygrała spotkanie 2:1, a tuż po zakończeniu meczu kibice i widzowie byli świadkami wzruszającej sceny. Robert Lewandowski ukrywał łez schodząc z boiska i dziękując kibicom za wsparcie.
Kiedy sędzia zakończył spotkanie, kamery szybko wychwyciły emocje kapitana. Robert Lewandowski dziękował kibicom za wsparcie, a w jego oczach pojawiły się łzy. Z pewnością wszyscy fani piłki nożnej zaczęli zastanawiać się, czy to było symboliczne pożegnanie piłkarza ze Stadionem Narodowym. Sam Robert Lewandowski po zejściu z boiska powiedział wprost:
Zawsze czułem się tutaj wyjątkowo, a nie wiadomo, kiedy rozegramy na tym stadionie kolejne spotkanie. Później jest Liga Narodów i ewentualne eliminacje, ale nie sięgam tak daleko, bo nie wiem, co przyniesie przyszłość
Doceniam każdy mecz, każdą minutę i bramkę na Stadionie Narodowym, bo zdaję sobie sprawę, w jakim wieku jestem. Wyrzuciłem z siebie tę presję, którą sam na siebie nakładałem przez lata i może dlatego te emocje bardziej we mnie buzują. Ludzki aspekt piłki nożnej jest dla mnie ważny i staram się z niego czerpać
Tuz po zakończonym spotkaniu Polska-Albania Robert Lewandowski świętował wygrany mecz z rodziną. Na trybunach piłkarza wspierały Anna Lewandowska i ich córki Klara i Laura. Szczęśliwy piłkarz po zwycięstwie na boisku wszedł na trybuny i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcia z ukochaną rodziną. Te kadry wzruszyły intenautów.
Wygrana z Albanią nie zamyka tematu. Przed Polską jeszcze decydujący krok, bo finał baraży odbędzie się na wyjeździe ze Szwecją. To spotkanie zaplanowano na wtorek 31 marca o godzinie 20:45. Szwedzi do tego meczu przystępują po zwycięstwie 3:1 nad Ukrainą. Dla reprezentacji Polski to jasny plan na najbliższe dni: szybka regeneracja, analiza tego, co nie zagrało przed przerwą, i koncentracja na jednym, najważniejszym meczu.
Zobaczcie, jak wzruszony Robert Lewandowski dziękował kibicom po meczu na Stadionie Narodowym.
Zobacz także:
- Tyle zarobił Robert Lewandowski w 2025. Kwota zwala z nóg. Przebił Cristiano Ronaldo?
- Koszmarne wieści w sprawie Lewandowskich. Musieli zareagować
