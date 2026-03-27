Na Stadionie Narodowym w Warszawie w miniony czwartek odbył się mecz Polska-Albania. Reprezentacja Polski wygrała spotkanie 2:1, a tuż po zakończeniu meczu kibice i widzowie byli świadkami wzruszającej sceny. Robert Lewandowski ukrywał łez schodząc z boiska i dziękując kibicom za wsparcie.

Łzy Roberta Lewandowskiego po meczu z Albanią

Kiedy sędzia zakończył spotkanie, kamery szybko wychwyciły emocje kapitana. Robert Lewandowski dziękował kibicom za wsparcie, a w jego oczach pojawiły się łzy. Z pewnością wszyscy fani piłki nożnej zaczęli zastanawiać się, czy to było symboliczne pożegnanie piłkarza ze Stadionem Narodowym. Sam Robert Lewandowski po zejściu z boiska powiedział wprost:

Zawsze czułem się tutaj wyjątkowo, a nie wiadomo, kiedy rozegramy na tym stadionie kolejne spotkanie. Później jest Liga Narodów i ewentualne eliminacje, ale nie sięgam tak daleko, bo nie wiem, co przyniesie przyszłość mówił dla TVP Sport.

Doceniam każdy mecz, każdą minutę i bramkę na Stadionie Narodowym, bo zdaję sobie sprawę, w jakim wieku jestem. Wyrzuciłem z siebie tę presję, którą sam na siebie nakładałem przez lata i może dlatego te emocje bardziej we mnie buzują. Ludzki aspekt piłki nożnej jest dla mnie ważny i staram się z niego czerpać dodał.

Robert Lewandowski świętował zwycięstwo z rodziną

Tuz po zakończonym spotkaniu Polska-Albania Robert Lewandowski świętował wygrany mecz z rodziną. Na trybunach piłkarza wspierały Anna Lewandowska i ich córki Klara i Laura. Szczęśliwy piłkarz po zwycięstwie na boisku wszedł na trybuny i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcia z ukochaną rodziną. Te kadry wzruszyły intenautów.

Legenda i najlepszy piłkarz w historii Polski! komentowali internauci.

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski?

Wygrana z Albanią nie zamyka tematu. Przed Polską jeszcze decydujący krok, bo finał baraży odbędzie się na wyjeździe ze Szwecją. To spotkanie zaplanowano na wtorek 31 marca o godzinie 20:45. Szwedzi do tego meczu przystępują po zwycięstwie 3:1 nad Ukrainą. Dla reprezentacji Polski to jasny plan na najbliższe dni: szybka regeneracja, analiza tego, co nie zagrało przed przerwą, i koncentracja na jednym, najważniejszym meczu.

Zobaczcie, jak wzruszony Robert Lewandowski dziękował kibicom po meczu na Stadionie Narodowym.

Zobacz także:

