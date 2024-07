Dlaczego córeczka Anny i Roberta Lewandowskich dostała na imię Klara? Czyżby młodzi rodzice chcieli uczcić pamięć po kimś bardzo bliskim Robertowi? Tak właśnie twierdzi Super Express, który rozszyfrował znaczenie imienia Klara. Według tabloidu imię Klara ma dla Anny i Roberta bardzo wyjątkowe znaczenie. Dlaczego?

Wczoraj, 4 maja, Robert Lewandowski przekazał swoim fanom szczęśliwą nowinę o narodzinach córki. Jego żona urodziła wyczekiwaną córeczkę, której dali na imię Klara. Skąd taki wybór? Czemu dumni rodzice wybrali właśnie to imię? Super Express donosi, że wybierając imię Klara Ania i Robert złożyli hołd Krzysztofowi Lewandowskiemu. Ojciec piłkarza zmarł 12 lat temu.

Żeby to zrozumieć, warto przeanalizować kolejne litery w tym imieniu. KL to inicjały ojca Roberta – Krzysztofa Lewandowskiego. A to oczywiście Anna, a R – Robert - twierdzi tabloid i właśnie w taki sposób tłumaczy dlaczego dziecko Lewandowskich ma na imię Klara.

Czyżby Anna i Robert Lewandowscy rzeczywiście chcieli złożyć hołd Krzysztofowi Lewandowskiemu wybierając imię Klara dla swojej córki?

Tata miał problemy z sercem. Miałem 16 lat, jak zmarł. Musiał brać leki, ale w pewnym momencie zapomniał i nagle okazało się, że nie ma go już na tym świecie. Wiedziałem, że muszę wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Zmieniłem klub, zacząłem zarabiać pieniądze, bo chciałem pomóc mamie. To jemu zadedykowałem pierwszą bramką, jaką strzeliłem w profesjonalnych rozgrywkach. Tata wiedział, że będę grał za granicą. Myślał o lidze włoskiej, wiedział o czym marzę. Brakuje mi go. Byłem w takim momencie życia, że pomoc z jego strony była mi potrzeba. Do dzisiaj tak jest. Wierzę, że patrzy na mnie z góry. Spoglądam tam czasem i wierzę w to, że czuwa nade mną - tak Robert mówił o swoim ojcu w programie "W roli głównej" w 2015 roku.