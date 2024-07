1 z 11

Okres świąteczny to szczególny dla gwiazd czas, szczególnie tych, które na co dzień są zbyt zapracowane, aby regularnie odwiedzać rodzinę. Do tego grona z pewnością należy Robert Lewandowski. Najlepszy polski piłkarz większą część roku spędza w Dortmundzie, gdzie gra i trenuje. Zapowiada jednak, że Boże Narodzenie będzie w tym roku szczególne. Przypomnijmy: "Nasze święta będą wyjątkowe"

Ostatnie chwile przed Wigilią Robert spędza ze swoją żoną Anną w Warszawie. W weekendowe popołudnie para wybrała się do jednego z centr handlowych, gdzie kupowała ostatnie prezenty dla najbliższych. Najwięcej czasu spędzili w sklepie z elektroniką - Robert kupił m.in. cztery najnowsze konsole PlayStation 4, z których każda w specjalnym zestawie warta jest ponad 2 tysiące złotych.

Lewandowski sam jest fanem gier komputerowych, można się więc spodziewać, że młodsza część jego rodziny będzie miała się z czego cieszyć pod choinką.

