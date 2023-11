Robert Lewandowski całuje córkę, Klarę

Rodzina Lewandowskich znów w komplecie. Niedawno Anna przyleciała na chwilę do Polski, aby wziąć udział m.in. w prestiżowej gali, ale wraz z córką, Klarą, są już w Niemczech, gdzie na stałe mieszkają. Na Instagramie trenerki pojawiła się bardzo urocza fotka córki ze słynnym tatą, która rozczuliła dziesiątki tysięcy internautów!

A na niej... Robert Lewandowski, która całuje malutką Klarę! Widać, że między nimi jest wyjątkowa więź, która wzrusza nawet samą Annę:

Po godzinie zdjęcie polubiło aż 120 tysięcy osób! A skomentowały ją m.in. Anna Starmach, Marina czy Joanna Koroniewska.

Robert w wywiadzie udzielonym na babybyann.com nie ukrywał, że Klara staje się tzw. "córeczką tatusia". Do jej wychowywania podszedł ambicjonalnie. Nie chciał popełnić nawet najmniejszego błędu:

Mam nadzieję, że dobrym. Ja zawsze, nawet zanim jeszcze Klara pojawiła się na świecie, mówiłem do siebie i innych, że nie chciałbym czegoś nie potrafić przy dziecku zrobić. To taka ambicja. Świadomość, że czegoś bym nie wiedział, powodowałaby, że czułbym się źle i głupio. Ja do ojcostwa podchodziłem też troszkę ambicjonalnie. Ani zmiana pieluch, ani usypianie nie było dla mnie nigdy problemem. Jestem dumny, że ze wszystkim sobie radziłem i nie uciekałem od tego. To jest fajne, bo czas mija, a ta wiedza i świadomość, i praktyka pozostają na zawsze.