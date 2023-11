Za te słowa pokochają go wszyscy rodzice! Robert szczerze przyznał, że czasami jest nerwowy! Przy Klarze nauczył się jednak cierpliwości. Zrozumiał, że czas dla córki jest najważniejszy! Padły naprawdę wzruszające słowa...

Wiadomo, że czasem w emocjach, szczególnie jak się spieszę, nerwy puszczają. Klara najczęściej czegoś wtedy chce, a ja już nie mogę tego zrobić. Wtedy mówię do siebie: Teraz spokojnie. Zadaję sobie pytanie: Czy ja rzeczywiście muszę się aż tak spieszyć? A może mam te ekstra kilka minut dla niej? Wtedy stopuję nerwy i słucham Klary, dzięki temu lepiej nam się żyje. Ale najgorsza niemoc jest wtedy, kiedy Klara płacze, kiedy coś ją boli, a ja nie wiem, dlaczego, nie znam odpowiedzi. Nie lubię nie znać odpowiedzi. Jak są takie sytuacje, uczę się, dowiaduję. Ale w przypadku dziecka trzeba reagować szybko. Jak nie wiesz jak, to Cię boli. Złość potrafię opanować, wiadomo, że się denerwuję, ale to jest chwilowe, widzę jej uśmiech i wszystko puszcza. Z niemocą jest ciężko… Ból dziecka, łzy Klary to jest najtrudniejsze, co może być. Jak Klarę boli, to i mnie boli, i ja cierpię. Bo każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było uśmiechnięte, szczęśliwe i zdrowe.