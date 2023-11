Anna Lewandowska nie musi się specjalnie starać, żeby przyciągać spojrzenia wszystkich. Wystarczy delikatny makijaż i skromna stylizacja, by skupiała na sobie uwagę i przyćmiła wszystkie inne gwiazdy. Tak właśnie się stało na gali Bizneswoman Roku, na której Anna Lewandowska zjawiła się w piątkowy wieczór. Gwiazda przyciągała wzrok swoją stylizacją, która zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd.

Anna Lewandowska wyglądała najlepiej na gali Bizneswoman Roku?

Może się wydawać, że Anna Lewandowska wyglądała dość skromnie, zwłaszcza przy Małgorzacie Kożuchowskiej, która wybrała długą, balową suknię z tiulu. Jednak wystarczy się przyjrzeć, by dojrzeć w stylizacji Anny Lewandowskiej wszystkie najważniejsze trendy wiosenno-letniego sezonu.

Gwiazda wybrała zieloną sukienkę midi, czyli o długości, która będzie królować przez kolejnych kilkanaście tygodni. Do tego kreacja miała wzór kwiatów, a chyba nie musimy dodawać, że to najważniejszy wzór na wiosnę i lato? Anna Lewandowska nie zapomniała jednak również o zwierzęcych wzorach, które były hitem jesieni i zimy, ale wiosną i latem nie przestaną podbijać modowych blogów i ulic. Najważniejszy szczegół jej stylizacji to jednak bufki na ramionach sukienki. Musicie wiedzieć, że właśnie ten fason będzie teraz wszędzie - na bluzkach, sweterkach i właśnie sukienkach.

Podoba się wam look Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska postawiła na najważniejsze wzory sezonu - kwiatowe i zwierzęce

Bufki - zapamiętajcie ten trend! Będzie hitem wiosny i lata

