Robert Lewandowski pokazał, jak opiekuje się córkami pod nieobecność żony

Robert Lewandowski opublikował w sieci piękne zdjęcie z żoną i córkami. To pierwsza wspólna fotografia Roberta, Ani, Klary i Laury! Piłkarz po kilku dniach nieobecności wrócił do swojego domu, a tam czekały na niego ukochana żona i dzieci. Jak informowały ostatnio media Robert Lewandowski musiał przejść obowiązkową kwarantannę przed rozpoczęciem Bundesligi. "Lewy" i jego drużyna w minioną niedzielę zagrali mecz z Unionem Berlin. Teraz Robert mógł wrócić do domu! Internauci zachwyceni rodzinnym zdjęciem Roberta Anna i Robert Lewandowscy dokładnie 6 maja po raz drugi zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas druga córeczka pary. Od tamtej chwili szczęśliwi rodzice chętnie publikowali w sieci zdjęcia małej Laury. Jednak dopiero teraz, po raz pierwszy możemy zobaczyć fotkę całej rodzinki Lewandowskich! - Moje dziewczyny ❤️❤️❤️😘 🧚‍♀️🧚‍♂️🧚‍♀️- napisał dumny mąż i ojciec, Robert Lewandowski. Internauci są zachwyceni pięknym zdjęciem Ani, Roberta, Klary i Laury! - Sama słodycz 😍 - Jesteście cudni ❤️❤️❤️ - Najsłodsze co dziś zobaczyłam! ❤️ 😍- komentują fani. Zobaczcie piękne zdjęcie Roberta Lewandowskiego i jego rodziny! Spójrzcie na ten uśmiech Roberta- ależ on jest szczęśliwy! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała wózek małej Laury! Znamy markę i zawrotną cenę! Robert Lewandowski pokazał piękne rodzinne zdjęcie. Ania i Robert Lewandowscy 6 maja po raz drugi zostali rodzicami.