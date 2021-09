Anna Lewandowska z Klarą na meczu Polska-Anglia. Fani zachwycili się jej jesienną stylizacją

Anna Lewandowska jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Każda jej stylizacja wzbudza ogromne zainteresowanie, tymczasem trenerka nie oznacza marek ubrań na zdjęciach, jak robią to inne gwiazdy, dlatego pod każdym jej postem znajdziemy mnóstwo pytań o jej stylizacje. Tak też było tym razem! Trenerka pokazała swój niedzielny look, a zachwycone fanki chcą wiedzieć, gdzie można kupić ten zestaw. My już wiemy! Anna Lewandowska w beżowym zestawie polskiej marki! Anna Lewandowska dzieli swój dom między Polskę i Niemcy. Ostatnio pochwaliła się nową stylizacją, którą wybrała na niedzielny spacer po Monachium. Trenerka postawiła na wygodny, ale bardzo efektowny zestaw polskiej marki The Odder Side . Prosta bluzka i spódnica z ozdobnym wiązaniem zestawione razem wyglądają niemal jak sukienka. Fanki są zachwycone takim połączeniem. Oczywiście gwiazda nie zapomniała też o modnych dodatkach. Tym razem były to botki Isabel Marant i torebka Chloe . Zobaczcie sami, jak prezentowała się Anna Lewandowska! Wyświetl ten post na Instagramie. Sunday in Munich 👀 #mood #annalewandowska #chillout #healthyplanbyann #relax Post udostępniony przez Anna Lewandowska ® (@annalewandowskahpba) Sie 11, 2019 o 8:20 PDT Reakcja fanek gwiazdy na nową stylizację! Najnowszy look Anny Lewandowskiej spotkał się z mnóstwem komplementów ze strony jej fanek. Co zaskakujące niektóre Internautki wprost dopytują się, kiedy gwiazda zaprojektuje własną linię ubrań! Jestem za , żeby powstała kolekcja ubrań sygnowana Twoim nazwiskiem ❤️masz świetny gust,z przyjemnością i...