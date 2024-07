Dwa lata temu polskie media żyły wielką aferą z udziałem żony Roberta Janowskiego. Monika Janowska, wówczas Głodek, według doniesień amerykańskiej policji, ukradła torbę futer z przeceny z eleganckiego butiku, by później sprzedawać je w Polsce. Prezenter wydał wtedy oświadczenie, w którym poinformował o rozstaniu z partnerką. Przypomnijmy: Janowskiemu jest wstyd! Rozstaje się z Moniką Głodek

Na szczęście sprawa szybko się wyjaśniła - Głodek została uniewinniona, a Robert wrócił do ukochanej. Ich ślub był jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku. Dziś szczęśliwi małżonkowie próbują zapomnieć o skandalu, który negatywnie odbiła się na ich rodzinie. Prezenter w rozmowie z "Vivą!" tłumaczy się, dlaczego zdecydował się wydać takie oświadczenie tuż po wybuchu "afery futrzanej":

Z uwagi na dobro dzieci. Córki chciały mieszkać z nami, trzeba było to formalnie sądownie przeprowadzić. Takie są procedury, chcieliśmy im oszczędzić cierpienia. Chodzą do szkoły, mają swoich znajomych, to była nagonka na nas i nasz dom. Paprazzi pod blokiem, codziennie kilka kłamliwych artykułów - trzeba było to przerwać. To oczywiście smutne i niesprawiedliwe, bo przez rok czytasz jakieś wyssane z palca informacje i nagle dociera do ciebie, ze to o tobie. I nie bardzo możesz zareagować, bo nikt cię nie pyta o prawdę, prawda się nie sprzedaje. Byłem na przemian wściekły i załamany. - przyznaje artysta