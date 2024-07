Sprawa rozwodowa Roberta Janowskiego i jego żony Katarzyny jeszcze się nie zakończyła. Jak podaje „Fakt” Janowski chce, żeby ich rozstanie było mniej bolesne. Muzyk ma nadzieję, że Kasia nie będzie chciała, by sąd orzekł, że to on jest winny za rozpad ich związku.

- Robert żałuje swoich decyzji- zdradził znajomy Roberta -W końcu schował dumę do kieszeni i przeprosił Kaśkę.

Przeprosiny jednak nie zmieniły decyzji jego żony, która czuje się bardzo zraniona. Jak informuje źródło, Kasia nie przyjęła przeprosin Janowskiego.

