Robert Janowski, znany widzom jako prowadzący teleturnieju „Jaka to melodia?”, od lat mieszka w willi w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Nieruchomość znajduje się w wyjątkowym miejscu - w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Kabackiego, który jest jednym z największych terenów zielonych w stolicy. Ta lokalizacja nie tylko gwarantuje prywatność, ale i codzienny kontakt z naturą, co dla Roberta Janowskiego oraz jego żony Moniki stanowi ogromny atut. Zaledwie kilka minut spaceru dzieli dom od leśnych ścieżek, a mimo tego mieszkańcy mają szybki dostęp do centrum Warszawy, unikając miejskiego zgiełku.

Luksusowe wnętrza willi Janowskiego

Rober Janowski często dzieli się domowymi kadrami w swoich social mediach. Wnętrza willi Roberta Janowskiego urzekają przestronnością i dbałością o detale. Dominują tu naturalne materiały - drewno oraz kamień, a wystrój utrzymany jest w jasnych, stonowanych barwach: beżach, szarościach i złamanej bieli.

W salonie centralne miejsce zajmuje kominek, który dodaje pomieszczeniu ciepła i tworzy przytulną atmosferę. Klasyczne formy łączą się tu z nowoczesnymi akcentami. Na podłodze leżą miękkie dywany, a komfortowy narożnik zaprasza do wypoczynku. Liczne rośliny doniczkowe oraz rodzinne zdjęcia i obrazy sprawiają, że całość jest nie tylko elegancka, ale również bardzo osobista.

Tak prezentuje się ogród Roberta Janowskiego

Tuż przy domu znajduje się ogród, który dla Roberta i Moniki Janowskich jest miejscem wypoczynku i spotkań z bliskimi. Starannie zaprojektowana przestrzeń zielona daje poczucie wyciszenia – nawet będąc w samym sercu miasta. Ogród wyposażony jest w leżaki i miejsce na grilla, co sprawia, że latem rodzina chętnie spędza czas na świeżym powietrzu. Otoczenie zieleni skutecznie izoluje od miejskiego zgiełku, zapewniając intymność i możliwość relaksu na własnych zasadach. Robert Janowski nie kryje, że uwielbia sezon grillowy.

sezon grillowy uważam za otwarty Monika zrobiła sałatkę z arbuza, ale, i tu przepraszam wszystkich wegan, grill bez karkóweczki? W Warszawie lato Maj był, dla mnie, bardzo pracowity, cały czas w rozjazdach, jutro też na koncert, więc dzisiaj totalna laba brzmi jeden z wpisów Roberta.

Przestrzeń do pracy i pasji

W domu Roberta Janowskiego nie mogło zabraknąć przestrzeni dedykowanej jego pasjom. Jedno z pomieszczeń pełni funkcję gabinetu oraz miejsca do grania na pianinie, które wyposażone jest w długie biurko, wygodne krzesło oraz parkietową podłogę z ozdobnym dywanem. Tutaj gospodarz może w pełni oddać się pracy i twórczości, z dala od świateł kamer.

Robert Janowski wielokrotnie podkreślał, jak bardzo ceni codzienny rytm, spokój i rodzinne spotkania. Jego dom na Ursynowie to nie tylko azyl po pracy w telewizji, ale także miejsce, gdzie gospodarze zapraszają przyjaciół. Przemyślany wystrój i harmonia przestrzeni podkreślają zamiłowanie do komfortu i ponadczasowej elegancji.

