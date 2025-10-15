Dramatyczne wyznanie Biedronia: Krzysztof Śmiszek poważnie chory, potrzebuje terapii

W programie Fakt LIVE Robert Biedroń zdecydował się na poruszające wyznanie dotyczące stanu zdrowia swojego partnera. Polityk przyznał, że milczał na ten temat od dłuższego czasu. Okazało się, że Krzysztof Śmiszek obecnie zmaga się z problemami. Jego stan jest na tyle poważny, że europoseł musiał zrezygnować z pełnienia obowiązków zawodowych.

Partner Roberta Biedronia jest chory

W trakcie wywiadu Robert Biedroń opowiedział o szczegółach problemów zdrowotnych swojego partnera. Ujawnił, że Krzysztof Śmieszek jest chory i przechodzi terapię. W związku z obecnym stanem przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię wyznał polityk.

Europoseł dodał, że przez ostatnie dni nie ujawniał tej informacji publicznie, jednak sytuacja zmusiła go do przełamania milczenia. W jego słowach wybrzmiała głęboka troska i bezsilność wobec sytuacji, w której się znaleźli. Biedroń zaznaczył, że obecny kryzys zdrowotny uświadomił mu, jak ważne jest zapewnienie partnerom prawnego statusu bezpieczeństwa.

W takich momentach jak ten, uświadamia sobie, że nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy powiedział.

Chciałbym, żeby każdy z nas miał poczucie bezpieczeństwa. Żebyśmy mogli decydować o życiu i zdrowiu swojego partnera, żebyśmy byli bezpieczni, żeby sytuacja była przewidywalna dodał.

Robert Biedroń chce zmiany prawa w związku z chorobą partnera

W swojej wypowiedzi Biedroń nie krył emocji. Wspomniał, że pomimo 23 lat wspólnego życia, w trudnym momencie nie czuje, że państwo zapewnia mu i jego partnerowi ochronę.

Nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie stwierdził z żalem.

Wyraził również nadzieję, że ustawa o statusie osoby najbliższej zostanie przyjęta szybko, aby inni nie musieli przechodzić przez podobne doświadczenia.

To nikomu nie zaszkodzi, ale wielu ludziom uratuje życie zaznaczył.

Co dalej z ustawą o związkach partnerskich?

Wszystko wskazuje na to, że projekt ustawy dotyczący statusu osoby najbliższej ma duże szanse na realizację w najbliższym czasie. Porozumienie między Nową Lewicą a PSL może otworzyć drogę do uchwalenia przepisów, które od lat budzą emocje i są tematem publicznej debaty.

Robert Biedroń nie kryje, że prywatna tragedia utwierdziła go w przekonaniu o konieczności legislacyjnych zmian. Jego apel może stać się punktem zwrotnym w walce o prawa osób żyjących w związkach nieformalnych w Polsce.

Według nieoficjalnych doniesień ustawa o związkach partnerskich ma być projektem rządowym, nie wiadomo jednak, czy podpisze ją prezydent, który często nie zgadza się z obecnie panującą koalicją. Niedawno Karol Nawrocki pochwalił się, że wypisał syna z edukacji zdrowotnej, co spotkało się m.in. komentarzem Joanny Senyszyn.

