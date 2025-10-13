W niedzielę, 12 października, w Kownie rozegrano mecz piłki nożnej mężczyzn pomiędzy reprezentacjami Polski i Litwy. Na stadionie pojawił się premier Donald Tusk, który wcześniej otrzymał oficjalne zaproszenie od litewskiej premier Ingi Ruginiene. Obecność szefa polskiego rządu miała charakter oficjalny, jednak nie została dobrze przyjęta przez część kibiców obecnych na trybunach.

Kibice obrazili Donalda Tuska na meczu Polska - Litwa

W trakcie spotkania część polskich kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z obecności Donalda Tuska na stadionie. Na trybunach pojawił się transparent z jego podobizną i napisem: „nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski”. Do tego doszły wrogie okrzyki: „Donald, matole, twój rząd obalą kibole”. Obraźliwe hasła były skandowane przez grupę kibiców, co nie umknęło uwadze mediów i opinii publicznej.

Donald Tusk odpowiedział wpisem na zaczepki kibiców

Premier Donald Tusk odniósł się do sytuacji, publikując w sieci zdjęcie z premier Litwy. Pod zdjęciem zamieścił komentarz: „Jest bramka dla Polski, ale litewska Pani Premier wciąż uśmiechnięta”. Na wpis zareagował europoseł PiS Bogdan Rzońca, który zasugerował, aby premier przetłumaczył koleżance z Litwy skandowane przez kibiców hasła. Wówczas Tusk wymownie to zripostował.

Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. »Donald matole…« przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła — zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory napisał premier na platformie X.

Na stadionie w Kownie nie skończyło się jedynie na haśle „Donald matole”. Wśród okrzyków pojawiły się także wulgaryzmy oraz wypowiedzi uderzające w konkretne grupy społeczne. Premier Tusk przyznał, że premier Litwy nie przetłumaczył haseł zawierających przekleństwa oraz treści skierowane przeciwko Izraelowi i policji. Choć sytuacja miała miejsce podczas wydarzenia sportowego, jej polityczny wymiar spotkał się z szerokim echem w przestrzeni publicznej.

Robert Lewandowski błysnął na meczu z Litwą

W niedzielę 12 października 2025 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn odniosła zwycięstwo nad Litwą w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata UEFA 2026. Spotkanie rozegrano na stadionie Dariaus ir Girėno w Kownie. Biało-czerwoni pokonali gospodarzy wynikiem 2:0, demonstrując zdecydowaną przewagę i skuteczną grę.

Pierwsza bramka padła już w 15. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Sebastian Szymański. Drugiego gola zdobył Robert Lewandowski w 64. minucie spotkania. Obie akcje miały istotne znaczenie dla przebiegu meczu, ponieważ odebrały Litwinom nadzieję na wyrównanie, a Polakom dały kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej Robert Lewandowski wykonał wyjątkowy gest na spotkaniu z fanami.

