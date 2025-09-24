Joanna Senyszyn bezlitośnie o decyzji Nawrockiego. „Nie chcą, żeby się dowiedział”

W drugiej połowie września Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o wypisaniu swojego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Jak tłumaczył, powodem były jego poważne zastrzeżenia dotyczące zawartości programu nauczania. W jego ocenie, w polskich szkołach pod przykrywką zajęć edukacyjnych „przemyca się ideologię i politykę”, co stoi w sprzeczności z chrześcijańskimi wartościami.

Nawrocki zaznaczył, że „w pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać”.

Komentarz Joanny Senyszyn ws. syna prezydenta Nawrockiego jest hitem

Joanna Senyszyn szybko zareagowała na decyzję prezydenta Instytutu Pamięci Narodowej. W rozmowie z Plejadą nie szczędziła krytyki, zarówno wobec samego Nawrockiego, jak i szerszego problemu ingerencji Kościoła w system edukacyjny.

Polityczka zauważyła, że „duchowni chcą mieć wpływ na wszystko w Polsce, także na to, jak wygląda program nauczania w szkołach”. Jej zdaniem religia przestała być misją Kościoła, a stała się źródłem dochodów. Na swoim Instagramie Joanna Senyszyn zamieściła ironiczny komentarz, bezpośrednio odnosząc się do decyzji Karola Nawrockiego.

Nawroccy poinformowali, że wypisują swojego syna z edukacji zdrowotnej. Pewnie nie chcą, żeby się w szkole dowiedział, że uzależnienie się od snusów powinno się leczyć napisała była kandydatka na prezydentkę RP.

To nawiązanie do sytuacji, która miała miejsce podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Podczas obchodów 80. rocznicy powstania ONZ kamery uchwyciły moment, w którym Nawrocki otrzymuje od asystenta pudełko i coś z niego wyjmuje.

Joanna Senyszyn krytykuje postawę prezydenta Nawrockiego

Senyszyn wskazała, że Kościół katolicki „miesza się do wszystkiego w Polsce”. Sugerowała, że duchowni chcą rządzić i wpływać na to, jak wygląda edukacja. Odniosła się również do problemu zajęć z edukacji seksualnej, które – jej zdaniem – są jedynie drobną częścią programu edukacji zdrowotnej.

Zasugerowała, że może warto byłoby ograniczyć zajęcia religii do jednej godziny miesięcznie, skoro i tak wywołuje to tak silne emocje. W kontekście decyzji Nawrockiego powiedziała: „Teraz edukacja zdrowotna została zakwestionowana ze względu na... drobny wycinek edukacji seksualnej”.

Kontrowersyjne nagranie z Karolem Nawrockim

Warto przypomnieć, że nagranie z udziałem Karola Nawrockiego wywołało w sieci spekulacje dotyczące jego zawartości. Wątpliwości szybko rozwiał Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego. Wyjaśnił, że chodziło o snus – czyli gumę nikotynową.

Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne przekazał wówczas Szefernaker.

