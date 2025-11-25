Robert Biedroń od lat jest związku z Krzysztofem Śmieszkiem, prawnikiem, specjalizującym się w prawach człowieka. W ostatniej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim poinformował, jak obecnie czuje się jego partner. Jak przekazał, mężczyzna z trudem się porusza, a jego choroba jest trudna do zdiagnozowania. Podkreślił, że mają poważny problem.

Robert Biedroń przekazał niepokojące wieści

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par jednopłciowych w Polsce. Ich związek trwa już ponad dwie dekady, a obaj otwarcie mówią o swojej relacji, walcząc jednocześnie z dyskryminacją i promując tolerancję. Polityk wielokrotnie podkreślał, że partner jest dla niego nieocenionym wsparciem merytorycznym. Krzysztof Śmiszek zawsze stoi przy nim, pomagając przy przygotowywaniu pism, projektów czy interpelacji. Ich związek łączy zarówno życie prywatne, jak i zawodowe, pokazując, że partnerstwo może działać równocześnie na obu tych płaszczyznach.

Ostatnio Robert Biedroń nie miał jednak dobrych wieści dla swoich sympatyków. Okazuje się, że jego partner ma poważne problemy zdrowotne. Kilka tygodni temu w rozmowie z "Faktem" zdradził, że Krzysztof Śmiszek poważnie choruje.

Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię przekazał Biedroń.

Robert Biedroń o chorobie Krzysztofa Śmiszka

Teraz polityk przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Krzysztofa Śmiszka. 24 listopada Robert Biedroń w wywiadzie dla Radia Zet u Bogdana Rymanowskiego przyznał, że jego partner wciąż nie wrócił do pełni sił.

Niestety mogłoby być lepiej. W przyszłym tygodniu będzie miał badania. Jest to choroba, która nadal nie jest zdiagnozowana. Z trudem się porusza. Mamy problem. Zobaczymy, jak to się skończy wyznał w rozmowie z Rymanowskim.

Robert Biedroń przekazał, że jego partner, polityk Lewicy, przeszedł szczegółowe badania genetyczne. Poseł po raz kolejny zaznaczył, że choroba, z którą zmaga się Krzysztof Śmiszek, jest niezwykle trudna do jednoznacznego zdiagnozowania.

Nie chcę o tym mówić za dużo, bo myślę, że to Krzysztof powinien opowiadać. Ale mamy niestety poważny kłopot zdrowotny podsumował.

