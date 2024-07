Rodzina Renaty Kaczoruk czuje się bardzo urażona roastem Kuby Wojewódzkiego! Zwłaszcza tata modelki, Ryszard Kaczoruk, wrocławski biznesmen - nie może zrozumieć dlaczego dziennikarz zgodził się na to, aby w sieci wyemitowano najbardziej kontrowersyjną część roastu, w której nie zostawiono suchej nitki na Renacie. Jest oburzony zachowaniem Kuby!

Roast przyczyną kryzysu w związku Kuby Wojewódzkiego?

W roaście Kuby Wojewódzkiego obrażano wszystkich jego uczestników. Jednak w części, która nie była emitowana w telewizji, a tylko w sieci, najbardziej dostało się Renacie Kaczoruk. Oto niektóre z wypowiedzi:

Szymon Majewski ma żonę i dzieci, a Ty masz tylko narzeczoną, która wygląda jak nakokszony wieszak - powiedział Antoni Syrek-Dąbrowski. Jak Kaczoruk wprowadziła się do Kuby, myślała, że to co mają przy łóżku to szklanka wody. Kuba tak się na nią wkurzał, że w nocy z niej piła, bo ona przez lata lachociąstwa tak się przyzwyczaiła, że nie poczuła, jak połyka Twoją sztuczną szczękę - mówił Sebastian Rejtan.

Takie żarty nie spodobały się rodzinie Renaty. Jak donosi "Na żywo", ojciec Kaczoruk stracił do Kuby zaufanie. Na początku chwalił wybranka córki, zapewniając, że jego poglądy nie mają wpływu na to, jak go odbiera. Sam jest przychylny prawicy. Doceniał fakt, że Wojewódzki bardzo dba o Renatę. Jednak wszystko zniszczył ponoć roast:

Kuba ma powody do zmartwienia, bo w jednej chwili stracił zaufanie, jakim darzył go ojciec Renaty - Ryszard Kaczoruk. Przyszły teść zdenerwował się zwłaszcza na wieść że za nagranie skandalicznego programu Wojewódzki zainkasował od TVN-u 100 tys. złotych! - twierdzi informator "Na żywo".

Gazeta donosi również, że Renata również jest zaniepokojona całą sytuacją. Zastanawia się ponoć, czy Kuba nie chce wykorzystywać ich miłości do celów promocyjnych. Jednak tutaj tabloid nie ma racji. Sama Kaczoruk w jednym z wywiadów zapewniała, że takie poczucie humoru, jakie zaprezentowano w roaście, zupełnie jej nie przeszkadza:

Rozbawiły mnie trzy żarty, naprawdę były bardzo dobre. Ja bardzo cenię żart taki jaki reprezentuje Abelard Giza. Nie dotknęło mnie to, ponieważ nie traktuje tego poważnie - mówiła.

Czy rodzina Renaty wybaczy Kubie?

Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki nie mają kryzysu przez roast!

Renata Kaczoruk nie jest obrażona żartami w roaście.

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk są zaręczeni!