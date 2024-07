23:06 - Radwańska i Kubot zagrają na korcie bez kamer, więc chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Medali dziś już nigdzie nie wyciśniemy, więc warto się wyspać. Od jutra na igrzyska wjeżdża Królowa Sportu - lekkoatletyka.

23:03 - Trudno powiedzieć, dlaczego Zięba i Mateusiak nie chcieli wygrać z Duńczykami, ale tak to wyglądało. Przegraliśmy wygrany drugi set i cały mecz. Jeszcze nie odpadamy, bo w grupie są cztery deble, ale trzeba będzie wygrać z groźnymi Chińczykami co może być ciężkie.

22:50 - Badmintoniści walczą. W drugim secie lotka za lotkę i na razie remis 12:12. A za chwilę na kort wyjdą w końcu Radwańska i Kubot. Czy Agnieszka w końcu coś wygra na igrzyskach?

22:33 - Badmintoniści przegrali pierwszego seta. Dziwne, przecież udany dzień potrwa jeszcze 90 minut...

22:28 - A tak wygląda złoty medal Fularczyk-Kozłowskiej i Madaj.

22:26 - I to by było tyle polskiej drużyny męskiej w sprincie drużynowym. Przegrywamy z Francuzami i zajmiemy jedno z następujących miejsc: 5, 6, 7, 8.

22:22 - Pisaliśmy wcześniej, że Polki awansowały do pierwszej rundy i rzeczywiście tak jest. Ale awansowały dopiero teraz, a nie wtedy. Ups :)

22:11 - Rozpoczął się mecz badmintonowego debla Nadieżda Kostiuczyk-Zięba i Robert Mateusiak kontra para duńska. Duńczycy w badmintonie to nie jest dobry przeciwnik.

21:52 - Trochę odpuściliśmy kolarstwo torowe, w którym też jest nieźle. Polacy i Polki awansowali do pierwszej rundy swoich konkurencji i będą się za chwilę ścigać drużynowo ze swoimi przeciwnikami.

No bo wiadomo, że nie ze sobą.

21:43 - W ostatnim wyścigu klasy RS:X Piotr Myszka umocnił się na trzecim miejscu i jest coraz bliżej medalu. Do końca jeszcze cztery wyścigi, w tym ten ostatni podwójnie punktowany. Cokolwiek to znaczy :)

21:39 - I jeszcze ostatnia piłeczka.

21:33 - Uff. Wygrywamy w trzecim secie 37:35 i w setach 3:0. Zadecydował... mały palec Argentyńczyka.

21:23 - Powtarzamy historię z meczu z Iranem. Mogło być 3:0, skończyło się 3:3. Z Argentyną mogło być 3:0 i... dalej może być, ale gramy na przewagi, a Argentyna ma kolejnego setbola.

21:03 - Polskim siatkarzom plażowym groziło dzisiaj wpadnięcie na siebie, ale chyba tego unikną. Dobra wiadomość: obie mogą awansować do 1/8. Zła wiadomość: obie mogą nie awansować.

20:50 - 25:19 to nie godzina tylko wynik drugiego seta meczu z Argentyną. 2:0 w setach dla Polski.

20:40 - Gramy tak, że Argentyńczycy woleliby teraz być w Buenos Aires. Daleko nie mają.

20:22 - Lepsi wygrywają pierwszego seta. Czyli my! :)

20:16 - Piotr Myszka się zdenerwował słabszym siódmym wyścigiem i w ósmym zajął drugie miejsce! To pomoże mu się umocnić na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Gorzej poszło Gosi Białeckiej, która w klasie RS:X prawdopodobnie nie ukończyła swojego wyścigu. Polka była jednak na odległym miejscu klasyfikacji generalnej.

Jeśli zaś chodzi o siatkarzy, to zgodnie z naszymi życzeniami na razie jest gładko. W tej chwili 21:16 dla nas.

20:00 - Ruszyli do boju siatkarze. Do pokonania Argentyńczycy. Życzymy trzech szybkich setów.

Wygranych :P

19:48 - O polskim pływaniu żal pisać, więc napiszmy tylko, że Konrad Czerniak jako tako wpłynął do półfinału. I to najlepszy wynik polskiego pływaka na tych igrzyskach.

19:45 - Piąte miejsce kajakarzy. Brawo! Zabrakło naprawdę niewiele.

19:39 - Szkoda, kajakarze nie ulegli czarowi medalowego dnia i nie dołożą żadnego krążka do kolekcji. Sami byli niezadowoleni z przejazdu, który da im najgorzej szóste miejsce.

19:25 Nie ma w finale Pacierpnik, ale są Szczepański i Pochwała. Ich występ za chwilę. W półfinale byli na czwartym miejscu. Jeśli popłyną jeszcze ciut lepiej...

19:12 - Natalia Pacierpnik niestety nie awansowała do finału kajakarstwa górskiego. Słabiej też popłynął Piotr Myszka w klasie RS:X. 12 miejsce i pozostanie na trzeciej pozycji, ale zwiększenie straty do liderów.

18:42 - Wszyscy chcą mieć fotę ze Złotkami. Nie kojarzymy tego pana ;).

18:32 - Za nami występ Natalii Pacierpnik w półfinale kajakarstwa górskiego. Jest szansa na finał, choć występ gorszy niż Pochwała i Szczepański. Specjalista w studio twierdzi, że Natalia popłynęła słabo.

18:21 - Rozpoczął się kolejny dzień pływania. Pływają nasi, bo wysłaliśmy tam całkiem dużo pływaków. Nie do końca wiadomo po co, na razie żaden i żadna z naszych nie awansowało nawet do półfinału. Paweł Juraszek i Filip Wypych na 50 m stylem dowolnym nawet nie otrą się o półfinał.

18:19 - "Warunki były straszne, ale wierzyłyśmy w siebie do końca!". My w Was też :).

18:03 - Jak się dzieje to wszystko na raz. Jak się nie dzieje to też. W jednej chwili skończyły się mecze polskich siatkarzy plażowych, piłkarzy ręcznych i spływ kajakowy (czwarte miejsce w półfinale!). Zapraszamy do reklamy.

Polscy piłkarze ręczni wygrywają 33:25 z Egiptem

18:01 - Piłkarze ręczni wygrywają z Egiptem 33:25 i wracają do gry. BRAWO! Może teraz się obudzą.

17:58 - Fijałek i Prudel wygrali i zagrają teraz w barażach o 1/8. Wielce prawdopodobne, że z drugą polską parą: Kantor, Łosiak.

To dobrze i źle. Źle, bo którzyś Polacy odpadną. Dobrze, bo którzyś awansują.

17:55 - Jeśli ktoś myślał, że Polacy na spokojnie wygrają w piłkę ręczną, to źle myślał. Na szczęście w chwili pisania tych słów niebezpiecznie zbliżający się z wynikiem przeciwnicy zaczęli znów się oddalać. Wygrywamy 29:23.

17:47 - Prudel i Fijałek uparli się, żeby popsuć nam ten fajny dzień. W trzecim secie wygrywają , ale tylko 6:5... A nie, już nie wygrywają 6:6.

Przypomnijmy jeszcze. Mamy dziś ZŁOTO i mamy dziś BRĄZ!

Zanim zdążyliśmy to zalinkować, Prudel i Fijałek wyszli na 10:7.

17:40 - Marcin Pochwała i Piotr Szczepański, polscy kajakarze górscy, bardzo dobrze popłynęli w półfinale i na razie prowadzą. Krążą słuchy, że niepotrzebnie tak dobrze popłynęli w półfinale, bo nie powtórzą tego w finale. Etam!

17:33 - Chilijczycy odgryzają się i w drugim secie prowadzą 12:10. Egipcjanie dalej bez szans. 19:12 dla Polski.

17:15 - A tak ze swojego osiągnięcia cieszą się brązowe medalistki. AAAAAAA! :)

17:07 - Tak to można igrzyska oglądać. Prudel/Fijałek vs Chile 10:3. Polska vs Egipt 16:9.

W złej chwili pochwaliliśmy dzień. Nasze siatkarki plażowe Monika Brzostek, Kinga Kołosińska przegrały z Brazylijkami (ale awansowały dalej), a Michał Jurecki uległ niedobrze wyglądającej kontuzji :/.

17:01 - Piłkarze ręczni prowadzą 15:8, a w siatkówkę plażową z Chilijczykami gra duet Prudel/Fijałek. I lepiej, żeby wygrał, bo więcej nie pogra.

Na szczęście prowadzą 4:0 w pierwszym secie, więc chyba źle nie będzie?

Złoty medal w Rio! Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj mistrzyniami olimpijskimi!

16:54 - A to nasze nowe Złotka w trakcie odgrywania hymnu :).

16:52 - Z Egiptem gra nam się dobrze. Ograliśmy ich w siatkę, ogrywamy ich w ręczną. Kilkoma bramkami na razie, ale póki co przestali pokazywać wynik, bo czas, a my nie pamiętamy :P

16:45 - Za chwilę w Rio usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego. Do hymnu!

16:31 - Nie pooglądamy już dzisiaj polskiej dżudoczki Darii Pogorzelec. Przegrała swoja drugą walkę i tym samym kończy przygodę z Rio. Nie była to długa przygoda.

16:30 - A teraz uspokajamy się i gramy w piłkę ręczną. Spokój i piłka ręczna? Chyba jednak nie!

16:28 - Polki ZŁOTE!

16:10 - Płyną. Po drugi dzisiaj medal. W to wierzymy!

16:02 - W Rio dzieje się w tej chwili wiele z udziałem Polaków, ale my skupiamy się na finale dwójki podwójnej Fularczyk-Kozłowska, Madaj. Dziewczyny startują już za chwilę.

15:51 - Nie udało się natomiast awansować Polkom do finału karabinku małokalibrowego (50 m, trzy postawy). Agnieszka Nagay i Sylwia Bogacka zajęły w eliminacjach 16. i 23. miejsce.

15:47 - A tak cieszono się z brązowego medalu w klubie Moniki Ciaciuch.

15:43 - Tak cieszyły się dziewczyny z olimpijskiego medalu.

Brązowy medal czwórki podwójnej kobiet: Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska

15:30 - I JEST!!! Mamy brązowy medal!!

15:28 - Na razie Polki płyną po medal. I na razie jest to medal złoty...

15:24 - A teraz czas na finał kobiet. Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska. Jedziemy! Płyniemy!

15:21 - Polacy Mateusz Biskup, Wiktor Chabel, Dariusz Radosz i Mirosław Ziętarski finiszują na czwartym miejscu.

15:19 - Było blisko, ale Polacy osłabli w końcówce i zajęli najgorsze z możliwych miejsc - pierwsze za pudłem, czyli czwarte.

15:11 - No i jedziemy z pierwszym finałem z udziałem Polaków. Czwórka podwójna mężczyzn, finał A - Mateusz Biskup, Wiktor Chabel, Dariusz Radosz i Mirosław Ziętarski. Ognia!

15:07 - Poszarpały się, poszarpały, Kamerunka dostała trzy kary za pasywność i Polka wygrała.

Natomiast wioślarska ósemka (Zbigniew Schodowski, Robert Fuchs, Krystian Aranowski, Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski, Marcin Brzeziński, Piotr Juszczak i Daniel Trojanowski (sternik) awansowała do półfinału z przedostatniego miejsca w swoim półfinale.

15:05 - Dżudoczka Daria Pogorzelec ruszyła do walki o medal. Walczy z zawodniczką z Kamerunu i jest faworytką. Schody mają się zacząć w kolejnej walce, jeśli do niej awansuje.

15:01 - Wystartowała polska ósemka. Warunki awansu do finału lepsze już nigdy nie będą. Wystarczy nie zająć ostatniego miejsca.

Nie no, gdyby wystarczyło zająć ostatnie miejsce, to jednak byłyby lepsze te warunki.

14:55 - Tor wioślarski pełen wioślarzy. Ósemki to najliczniejsze osady, jakie startują w olimpijskich zmaganiach.

14:38 - Pora obiadowa, więc zajrzyjmy na olimpijską stołówkę.

Facebook/kat.kowalska/

14:29 - No i brawo. Zwątpił w nich już redaktor Szpakowski, a oni weszli do finału z trzeciego miejsca. W finale będą oczywiście na 5-6 miejscu, ale co tam :).

Jankowski i Mikołajczewski finiszowali tak (góra ekranu):

14:20 - Trzecie podejście do finału. Tym razem podchodzi, a raczej podpływa, dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn - Miłosz Jankowski, Artur Mikołajczewski. Dariusz Szpakowski przekonuje, że będzie piekielnie ciężko.

I siódmy raz wspomina "dominatorów-terminatorów".

13:59 - Spokojnie, to dopiero przygrywka. Ale napisać trzeba, że dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet - Weronika Deresz, Martyna Mikołajczak nie awansowały do finału A.

13:44 - Za nami także pierwsze starty na torze wioślarskim. Siostry Anna i Maria Wierzbowskie nie wygrały i na tym zakończmy relację z tego występu. Zobaczymy je jeszcze w finale B lub C - w wioślarstwie rozgrywanych jest dużo finałów, ale najważniejszy A tylko jeden.

13:41 - Koreańczycy trochę dali nam powygrywać, a potem nas pokonali 2:0 w setach. Złe miłego początki?

13:25 - No i rzeczywiście. Wygrywamy póki co 5:3 w pierwszym secie.

13:20 - Przegrywamy pierwszego seta. Tzn. przegrywają go polscy badmintoniści. Teraz mamy grać z wiatrem i będzie lepiej.

13:16 - Igrzyska uczą: badminton nie jest sportem narodowym w Brazylii.

13:11 - Nie znamy się na badmintonie, więc pozostaje wierzyć komentatorom. A ci twierdzą, że przez klimatyzację cofa się lotka, co przeszkadza Polakom. Przegrywamy 8:12, ale na szczęście będzie zmiana stron i klima zacznie przeszkadzać Koreańczykom.

13:05 - Trudno nam powiedzieć, czy zawodnicy innych krajów też tak mają, ale Polacy notorycznie trafiają na jakichś faworytów, mistrzów bądź w najlepszym wypadku na zawodników notowanych wyżej. Tak samo Cwalina i Wacha. I może dlatego przegrywają już 2:8.

13:01 - Są i pierwsi Polacy. Adam Cwalina i Przemysław Wacha rozegrają swój mecz w turnieju badmintona mężczyzn. Przeciwnikami Koreańczycy.

A my ciągle uczymy się pisać słowo "badminton" i z uporem maniaka wstawiamy tam co drugi raz "G".

12:37 - Powoli rozpoczynają się pierwsze dzisiejsze konkurencje. Zaczęło się historycznie - golf po raz pierwszy trafił na olimpijskie salony. Historyczne uderzenie wyglądało tak:

To dziś ma być w końcu ten dzień, w którym Polska zdobędzie kolejny medal letnich igrzysk olimpijskich! Na razie jedynym medalistą w polskiej drużynie pozostaje Rafał Majka, a o występach naszych zawodników w ciągu ostatnich dwóch dni wolelibyśmy zapomnieć. I zapominamy!

Dziś emocje zaczną się na torze wioślarskim, a potem napięcie będzie rosnąć. Piłkarze ręczni muszą wygrać z Egiptem, by nie pakować się do domu, a Damian Zieliński na torze kolarskim zapowiada walkę o dobre imię Zielińskich! Oprócz tego zagramy w badmintona, powalczymy w judo i spłyniemy kajakiem w dół rwącego olimpijskiego strumienia. No i zobaczymy naszych niepokonanych jak dotąd siatkarzy.

Występy Polaków podczas szóstego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 11 sierpnia, czwartek

BADMINTON

13.00: mecze grupowe gry pojedynczej mężczyzn - Adrian Dziółko

15.15: mecze grupowe gry podwójnej mężczyzn - Adam Cwalina i Przemysław Wacha

17.30: mecze grupowe gry mieszanej - Nadieżda Kostiuczyk-Zięba i Robert Mateusiak

WIOŚLARSTWO

13.30: dwójka bez sterniczki kobiet, półfinał - Anna i Maria Wierzbowskie

13.50: dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, półfinał - Weronika Deresz, Martyna Mikołajczak

14.20: dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn, półfinał - Miłosz Jankowski, Artur Mikołajczewski

15.00: ósemka mężczyzn, repasaż - Zbigniew Schodowski, Robert Fuchs, Krystian Aranowski, Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski, Marcin Brzeziński, Piotr Juszczak i Daniel Trojanowski (sternik)

15.12: czwórka podwójna mężczyzn, finał A - Mateusz Biskup, Wiktor Chabel, Dariusz Radosz i Mirosław Ziętarski

15.24: czwórka podwójna kobiet, finał A - Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska

16.04: dwójka podwójna kobiet, finał A - Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj

STRZELECTWO

14.00: karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m kobiet, eliminacje - Sylwia Bogacka, Agnieszka Nagay

17.00: karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m kobiet, finał - ew. Bogacka, Nagay

JUDO

15.00: 78 kg, kobiety - Daria Pogorzelec, eliminacje

15.30: 78 kg, kobiety, ćwierćfinały - ew. Pogorzelec

20.30: 78 kg, kobiety, repasaże - ew. Pogorzelec

20.46: 78 kg, kobiety, półfinały - ew. Pogorzelec

21.40: 78 kg, kobiety, o brązowy medal - ew. Pogorzelec

22.00: 78 kg, kobiety, finał - ew. Pogorzelec

SIATKÓWKA PLAŻOWA

16.00: grupa A: Monika Brzostek, Kinga Kołosińska - Larissa, Talita (Brazylia)

17.00: grupa E: Grzegorz Fijałek, Mariusz Prudel - Esteban Grimalt, Marco Grim

4.00: mężczyźni, runda play-off - ew. Fijałek i Prudel, Piotr Kantor i Bartosz Łosiak

PIŁKA RĘCZNA

16.30: mężczyźni, Polska - Egipt

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

17.30: C2, półfinały - Marcin Pochwała i Piotr Szczepański

18.15: kobiety K1, półfinały - Natalia Pacierpnik

19.15: mężczyźni C2, finał - ew. Pochwała i Szczepański

20.00: kobiety K1, finał - ew. Pacierpnik

ŻEGLARSTWO

18.00: RS:X mężczyzn, 7. wyścig - Piotr Myszka

18.00: 470 kobiet, 3. wyścig - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

18.10: RS:X kobiet, 7. wyścig - Małgorzata Białecka

19.00: RS:X mężczyzn, 8. wyścig - Myszka

19.10: RS:X kobiet, 8. wyścig - Białecka

19.25: 470 kobiet, 4. wyścig - Mrózek Gliszczynska i Skrzypulec

20.00: RS:X mężczyzn, 9. wyścig - Myszka

20.10: RS:X kobiet, 9. wyścig - Białecka

PŁYWANIE

18.03: 50 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje - Paweł Juraszek, Filip Wypych

19.25: 100 m st. motylkowym mężczyzn, eliminacje - Konrad Czerniak, Paweł Korzeniowski

19.46: 200 m st. grzbietowym kobiet, eliminacje - Alicja Tchórz

3.03: 50 m st. dowolnym mężczyzn, półfinały - ew. Juraszek, Wypych

3.35: 200 m st. grzbietowym kobiet, półfinały - ew. Tchórz

4.34: 100 m st. motylkowym mężczyzn, półfinały - ew. Czerniak, Korzeniowski

SIATKÓWKA

20.00: mężczyźni, Polska - Argentyna

KOLARSTWO TOROWE

21.00: eliminacje, sprint drużynowego mężczyzn - Krzysztof Maksel, Rafał Sarnecki, Damian Zieliński

21.19: eliminacje, wyścig drużynowy na dochodzenie na 4 km kobiet - Edyta Jasińska, Małgorzata Wojtyra, Natalia Rutkowska, Justyna Kaczkowska, Daria Pikulik

22.10: 1. runda, sprint drużynowy mężczyzn - Maksel, Sarnecki, Zieliński

23.21: sprint drużynowo mężczyzn, o brązowy medal - ew. Maksel, Sarnecki, Zieliński

23.25: sprint drużynowo mężczyzn, finał - ew. Maksel, Sarnecki, Zieliński

TENIS

00.00: 1/8 finału gry mieszanej - Agnieszka Radwańska, Łukasz Kubot - Irina-Camelia Begu i Horia Tecau (Rumunia)