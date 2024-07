Będzie kontynuacja filmowego hitu „Bodyguard”. W rolę tytułowej bohaterki wcieli się Rihanna. Ciekawi jesteśmy, jak sobie poradzi w tej nowej filmowej roli.

Reklama

Szkoda, że Whitney Houston, która rewelacyjnie zagrała i zaśpiewała w pierwszej części filmu, nie będzie mogła wziąć udziału w jego kontynuacji. Po ostatnich problemach narkotykami i rozwodem, gwiazda nie jest na razie w stanie stanąć na własnych nogach. Z jej śpiewaniem również nie jest zbyt dobrze, co pokazała przerywając koncert w Australii. Nie była w stanie czysto odśpiewać nawet jednego utworu i szybko się męczyła.

Reklama

Rihanna już zaczęła się przygotowywać do nowej roli. Myślicie, że wykreuje hit na miarę „I will always love you”?