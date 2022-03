Rihanna wzrusza się podczas zakupów w sklepie dla bobasów! Przyszła mama jest rozczulona 

Rihanna przygotowuje się na narodziny swojego pierwszego dziecka. Nic dziwnego, że paparazzi przyłapali ją w jednym ze sklepów z ubraniami dla niemowlaków w Los Angeles. Wokalistka postawiła na charakterystyczną już dla siebie stylizację, w której odsłoniła swój ciążowy brzuszek. Na zdjęciach z zakupów widać, jak przyszła mama rozczula się, oglądając urocze ubranka dla maluchów.

Ciężarna Rihanna rozczula się w sklepie dla dzieci. Nowe zdjęcia paparazzi

Odkąd Rihanna ogłosiła, że spodziewa się dziecka, momentalnie wraz z ASAP Rocky stali się najgorętszą parą na świecie. Rihanna zachwyca cały świat swoimi ciążowymi stylizacjami odsłaniającymi brzuszek. Niedawno paparazzi uwiecznili jak Rihanna kupuje ubranka dla dzieci w luksusowym butiku w środku nocy. Wokalistka nie ukrywa, że już nie może doczekać się, jak przytuli swoje ukochane maleństwo. W jednym z pierwszych wywiadów po ogłoszeniu ciąży Rihanna wyznała: "Czuję, że będę mamą... psycholką". W sieci pojawiły się właśnie najnowsze zdjęcia Rihanny zrobione w jednym z butików z ubraniami dla niemowlaków. Zdjęcia przyszłej mamy mogą wzruszyć.

Backgrid/East News

Rihanna rozczuliła się, oglądając ubranka dla niemowlaków. Tym razem również zdecydowała się na stylizację odsłaniającą ciażowy brzuszek. Wokalistka ubrała delikatne materiałowe spodnie i dużą oversizową koszulę, którą zapięła na guzik pod biustem, eksponując swoje ciążowe krągłości. Nie da się nie zwrócić uwagi na fakt, że przyszła mama nie potrafi opanować swojego wzruszenia, zastanawiając się nad dziecięcą wyprawką.

Backgrid/East News

Rihanna zdecydowała się na zakupy w Couture kids w West Hollywood, gdzie można znaleźć sporo luksusowych perełek dla maluchów. Jej maleństwo z pewnością będzie stylowe! Szczęśliwa mama w ostatnim czasie spędza dużo czasu na kompletowaniu wyprawki. Niedawno paparazzi przyłapali Rihannę na kupowaniu sukienki dla dziewczynki. Czy to może być dowód, że spodziewa się córeczki? Z doniesień "Daily Mail" wiadomo, że wokalistka nie skupiała się jedynie na ubraniach dla dziewczynek. Rihanna tylko do tej pory, nie zdradziła jeszcze płci dziecka. Niedługo zostanie mamą po raz pierwszy, więc nic dziwnego, że rozczulają ją małe ubranka, a to co ogląda niekoniecznie może być dowodem na to, czy będzie miała synka czy córeczkę.