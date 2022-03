Rihanna w różowej stylizacji wygląda jak księżniczka! Zareagowała na pytanie o pierścionek

Edyta Górniak znowu kopiuje Rihannę ! (zobaczcie: Edyta Górniak inspiruje się stylem Rihanny… z rocznym opóźnieniem! ). Tym razem polska wokalistka założyła wełnianą czapkę z woalką , podobną do tej, w której pokazała się Rihanna. Jedyny problem w tym, że takie okrycie głowy gwiazda z Barbadosu lansowała… dokładnie dwa lata temu ! Inspirowanie się to normalne zjawisko w świecie mody. Marzymy jednak o takiej chwili, kiedy to Rihanna zacznie naśladować Edytę Górniak . Na razie radzimy, by styliści polskiej diwy zaczęli oglądać świeższe gazety… A wam, jak się podobało to wcielenie Edyty Górniak? Czy powinna naśladować styl Rihanny? Oceńcie sami! Zobaczcie też: Która to Edyta Górniak, a która Rihanna? Na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć Edyta Górniak przed studiem TVP Piosenkarka założyła szary płaszcz Zaquad, różową bluzę Life Stab, poszarpane dżinsy Only i...pikowaną torebkę na łańcuszku Chanel Rihanna na zakupach w Amsterdamie w 2013 roku Jak wam się podoba styl piosenkarki?