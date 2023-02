Doda staje w obronie Rihanny po jej występie na Super Bowl 2023: "To nie jest kwestia lenistwa"

Już jutro odbędzie się Super Bowl 2015 - najważniejszy mecz futbolu amerykańskiego, który co roku przyciąga przed telewizory dziesiątki milionów widzów. Jak zawsze wielkim zainteresowaniem cieszy się to, kto wystąpi w przerwie. W ubiegłych latach była to m.in. Madonna oraz Beyonce. Przypomnijmy: Fenomenalna Beyonce podczas Super Bowl 2013 W tym roku na scenie zaprezentuje się Katy Perry ! Wokalistka jest największą gwiazdą koncertu, ale nie jest jedyną artystką, która zaprezentuje się milionom widzów na całym świecie. Poza piosenkarką podczas Super Bowl zaśpiewa również Lenny Kravitz . Występy artystów przyciągają ogromną widownię. Rekord należy do Bruno Marsa - 115,3 mln osób przed telewizorami. Czy w tym roku Katy i Lenny przebiją Marsa? Jesteśmy o tym przekonani. Transmisję w Polsce pokaże Polsat Sport o północy 1 lutego. Czekamy z niecierpliwością. Zobacz: Katy Perry na VMA sparodiowała Britney. Spears skomentowała to na Twitterze