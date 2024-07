Co się wydarzyło w tym tygodniu? Co jest na plus? A co na minus? Zobaczcie podsumowanie Party.pl! Na plus zaliczamy zdecydowanie zwiastun "Azja Express" i genialny cytat Małgosi Rozenek "He is David Beckham. Me is Victoria Beckham!". Polacy oszaleli na jej punkcie po obejrzeniu zwiastunu!

Reklama

Na minus niestety zaliczamy przyjazd Rihanny do Polski. Rihanna zamiast powitać się z fanami, po prostu uciekła do hotelu Bristol, pozostawiając niesmak... Dla porównania zobaczcie, jak Rihanna powitała się z fanami w Paryżu.

Zgadzacie się z naszym wyborem? Obejrzyjcie nad czym Party szlocha, a co kocha! ;)

Zobacz także

Zobacz: Agnieszka Szulim na planie show "Azja Express". Jak wyglądała jej podróż do Azji?

Rihanna w Polsce dała niezły koncert, ale jej zachowanie w stosunku do fanów...

East News

Małgorzata Rozenek jako Victoria Beckham to hit!