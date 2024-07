Rihanna już w Polsce! Jedna z największych zagranicznych gwiazd jest już w naszym kraju. Już w piątek Rihanna zaśpiewa na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach swojej najnowszej trasy ANTI WORLD TOUR. Bilety na to wydarzenia sprzedały się na pniu. Gdzie można spotkać artystkę? Gdzie się zatrzymała? Znamy szczegóły!

Rihanna w Polsce - znamy szczegóły!

Rihanna przyleciała do Warszawy w czwartek około godziny 20. Artystka zatrzymała się w luksusowym hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu. Jest więc szansa, że piosenkarka będzie jutro spacerować po rynku Starego Miasta. A może odwiedzi restaurację Magdy Gessler "U Fukiera"? Na Facebooku polskiej fanowskiej strony Rihanny ukazało się kilka zdjęć sprzed hotelu. Przywitały ją prawdziwe tłumy.

Co Rihanna będzie jeść?

Co Rihanna będzie jeść w Polsce? Trudno powiedzieć, czy skusi się na polskie przysmaki. Wiemy na pewno, że na jej obowiązkowej liście znalazły się m.in. ciasteczka Oreo, Cheetosy, płatki Golden Grahams, wódka, czerwone i białe wino oraz oliwki z czosnkiem. Dlaczego akurat tak wygląda lista? Rihanna tłumaczy, że nie wie, w jakim nastroju będzie konkretnego dnia i na co będzie miała ochotę w danym momencie.

Rihanna już była w Polsce

To nie pierwszy pobyt Rihanny w Warszawie. Piosenkarka przyleciała do Warszawy w 2008 roku i 19 marca na Torwarze zagrała koncert podczas trasy "Good Girl Gone Bad Tour".

